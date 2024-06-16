При участии Украины и РФ: новый Саммит мира будет о завершении войны – Кулеба

В будущем прямого диалога с Россией не удастся избежать, подчеркнул глава МИД.

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Дмитрий Кулеба рассказал о подготовке нового Саммита мира / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Facebook/zelenskyy.official

На следующем Саммите мира должна быть поставлена точка в войне, развязанной страной-агрессором РФ против Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Идея состоит в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны. И, конечно, нам нужно за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны, наша работа в том, чтобы Украина в это время находилась на сильнейших позициях", – сказал он в ходе саммита в Швейцарии, передает Главком.

При этом глава МИД подчеркнул, что на состоявшемся форуме кроме украинской формулы мира никакие альтернативные планы не рассматривались.

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"Последний ультиматум Путина никакого аппетита на саммите не вызвал, потому что все понимают, что это была попытка создать информационную волну, потому что нужно было чем-нибудь перебивать", – отметил он.

Вместе с тем Кулеба обратил внимание на то, что в будущем прямого диалога с Россией не удастся избежать.

"Мы понимаем прекрасно, что придет момент, когда придется говорить с Россией. Но наша позиция очень четкая: мы не позволим говорить России на языке ультиматумов", - резюмировал он.

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Саммит мира - последние новости по теме

Ранее президент Владимир Зеленский на совместной с другими лидерами пресс-конференции по итогам Саммита мира сделал ряд заявлений. Украинский гарант оценил готовность агрессора России к переговорам по мирному завершению войны и назвал условие для диалога, ответил на "ультиматум" Путина и рассказал о видении Китая и озвучил ряд других очень важных тезисов.

Напомним, ранее Владимир Зеленский об ультиматуме Владимира Путина. Россия хоть завтра может начать с нами переговоры, если выйдет из наших территорий, сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, Путин выдвинул ряд бессмысленных "мирных" требований к Украине. В частности - вывести ВСУ из четырех областей, в частности из тех районов, которые Россия ни разу не оккупировала, и отказаться от членства в НАТО. И только в таком случае Москва подумает, чтобы сесть за стол переговоров.

/ Главред

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