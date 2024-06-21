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Экс-глава МИД пояснил, почему на Саммите одобрили только три пункта Формулы мира

Алексей Тесля
21 июня 2024, 10:18
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Есть вещи, которые находят отклик в адекватных головах повсюду в мире, пояснил Владимир Огрызко.
Огрызко
Владимир Огрызко оценил итоги Саммита мира / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Офис президента

Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко прокомментировал вопрос, почему в итоговом документе Саммита мира опустили ключевые и принципиальные пункты о территориальной целостности Украины и необходимости вывода российских войск.

"Косвенно эти ключевые тезисы подтверждены в заключительной декларации саммита, где чётко и ясно сказано, что мирное урегулирование возможно только на основе Устава ООН, и несколько раз отмечено территориальную целостность, суверенитет и тому подобное. Это свидетельствует о том, что другой основы для решения этих проблем нет", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Дипломат говорит, что на саммите рассматривали только три пункта формулы президента Владимира Зеленского потому, что "начинать нужно с чего-то наименее раздражающего и такого, что не вызовет сопротивление".

"Поэтому и выбрали темы, понятные для любого в каждой части мира: гуманитарные вопросы, в частности, обмен пленными, продовольственная безопасность, что очень важно для стран третьего мира и касается их непосредственно, а также глобальная ядерная безопасность и предотвращение ужасов того, к чему подталкивает мир Россия. Это те вещи, которые находят отклик в адекватных головах повсюду в мире. Поэтому я думаю, что выбор этих трёх тем был неслучайным. Это – пролог, первый шаг", - добавил Огрызко.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Смотрите видео - интервью Владимира Огрызко Главреду:

Саммит мира - последние новости по теме

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правительство продолжает подготовку к следующим международным шагам, в частности относительно саммитов мира. Он провел совещание с международниками по привлечению новых участников к работе над Формулой мира и формированию групп для восстановления безопасности.

Также на фоне первого Саммита мира Путин выдвинул свои бессмысленные "условия мира" для Украины: вывод украинских войск с оккупированных территорий и отказ от вступления в НАТО. Он пригрозил, что в случае пренебрежения этими условиями, Россия выдвинет новые требования.

Как сообщал Главред, Украина может пригласить Россию на следующую встречу с международными партнерами для разработки формулы будущих переговоров, сообщает Bloomberg, цитируя руководителя ОП Андрея Ермака. На первом Саммите Украина не заручилась глобальной поддержкой, поэтому рабочие группы будут разрабатывать план для второй встречи стран.

Декларация Саммит мира инфографика
/ Инфографика: Главред

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