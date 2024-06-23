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Мир на базе формулы Украины: Зеленский раскрыл новые планы Киева

Андрей Ганчук
23 июня 2024, 22:13
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Украина проводит работу над тем, чтобы подписей под итоговым коммюнике Саммита мира становилось все больше, рассказал президент Владимир Зеленский.
Зеленский, саммит мира
Украине удалось убедить мировое сообщество в том, что мир возможен - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот и фото Офис президента

Украина совместно со странами-партнерами в ближайшие месяцы будет проводить работу, чтобы выйти на общий путь восстановления безопасности в рамках пунктов формулы мира Киева. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего видеообращения в воскресенье, 23 июня, он рассказал о том, что появление 6 новых подписей под коммюнике Саммита мира – уже важный результат.

По словам главы государства, Украина ведет работу над тем, чтобы подписей под коммюнике формулы мира Киева становилось еще больше.

видео дня

"Это четкий сигнал, что нам удалось убедить мир в возможности мира. Именно справедливого мира, будет еще больше подписей под коммюнике", - считает Зеленский.

Декларация Саммит мира инфографика
Декларация Саммита мира / Инфографика: Главред

"Также постепенно мы готовим работу в группах по пунктам формулы мира. Наша задача неизменна - выйти в ближайшие месяцы на общий, глобальный путь восстановления безопасности по каждому из пунктов формулы мира. И это возможно", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Саммит мира – главные новости по теме:

В Швейцарии 15-16 июня состоялся Саммит мира в поддержку Украины и мирного завершения войны с агрессором Россией. Итоговую декларацию саммита подписали около 80 стран. В документе сказано, что государства поддерживают окончание войны на основе Устава ООН.

На итоговой пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы должен состояться второй Саммит мира. Он допустил участие в нем представителей России.

Украина может поучаствовать в саммите мира Китая, но при одном условии, сказала посол Киева в Сингапуре Екатерина Зеленко. По ее словам, чтобы украинцы прибыли на встречу, такое мероприятие должно пройти на базе Устава ООН.

Формула мира Зеленского

Формула мира Украины – инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.

Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.

Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

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