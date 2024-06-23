Мир на базе формулы Украины: Зеленский раскрыл новые планы Киева

Украина совместно со странами-партнерами в ближайшие месяцы будет проводить работу, чтобы выйти на общий путь восстановления безопасности в рамках пунктов формулы мира Киева. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
В ходе своего видеообращения в воскресенье, 23 июня, он рассказал о том, что появление 6 новых подписей под коммюнике Саммита мира – уже важный результат.
По словам главы государства, Украина ведет работу над тем, чтобы подписей под коммюнике формулы мира Киева становилось еще больше.
"Это четкий сигнал, что нам удалось убедить мир в возможности мира. Именно справедливого мира, будет еще больше подписей под коммюнике", - считает Зеленский.
"Также постепенно мы готовим работу в группах по пунктам формулы мира. Наша задача неизменна - выйти в ближайшие месяцы на общий, глобальный путь восстановления безопасности по каждому из пунктов формулы мира. И это возможно", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Саммит мира – главные новости по теме:
В Швейцарии 15-16 июня состоялся Саммит мира в поддержку Украины и мирного завершения войны с агрессором Россией. Итоговую декларацию саммита подписали около 80 стран. В документе сказано, что государства поддерживают окончание войны на основе Устава ООН.
На итоговой пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы должен состояться второй Саммит мира. Он допустил участие в нем представителей России.
Украина может поучаствовать в саммите мира Китая, но при одном условии, сказала посол Киева в Сингапуре Екатерина Зеленко. По ее словам, чтобы украинцы прибыли на встречу, такое мероприятие должно пройти на базе Устава ООН.
Формула мира Зеленского
Формула мира Украины – инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.
Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.
Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.
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