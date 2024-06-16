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Формула Зеленского и РФ на переговорах: опубликован текст декларации Самита мира

Андрей Ганчук
16 июня 2024, 15:26обновлено 16 июня, 16:14
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Венгрия, Словакия и Турция поддержали планы Украины по завершению войны с агрессором Россией и стремление Киева к достижению справедливого мира.
Зеленский, Путин
Мировые государства выступили в поддержку Украины и против режима Путина в России / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Более 80 стран поддержали планы Украины по завершению войны против РФ на основе справедливого мира. Инициативы Киева были поддержаны, в том числе, Венгрией, Словакией, Турцией и Грузией, отношения которых с Россией отличаются от других стран. Также опубликован текст декларации Саммита мира, в котором сказано, что документ составлен на основе Формулы Зеленского.

Как сообщает Радио Свобода, декларацию о мире в Украине подписали 80 государств, а также четыре организации.

Какие государства подписали декларацию Саммита

Журналисты приводят фотоснимок, где указаны страны, которые поддержали Киев.

видео дня

Среди них страны-партнеры Украины, которые помогают государству оружием, а также государства Африки, Азии и Латинской Америки.

Страны-подписанты декларации Саммита мира
Страны-подписанты декларации Саммита мира / Радио Свобода

Какие страны не подписали коммюнике Саммита мира

  • Саудовская Аравия
  • Таиланд
  • Индия
  • Мексика
  • ЮАР
  • Бразилия
  • Армения
  • ОАЭ

Текст декларации Саммита мира

Офис президента опубликовал "Общее коммюнике об основах мира".

Формула Зеленского

Указано, что саммит проведен на основе Формулы мира Украины и других инициатив, которые соответствуют Уставу ООН.

Мир подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины

"У нас состоялся плодотворный, всесторонний и конструктивный обмен различными мнениями относительно путей достижения основы для всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на базе международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций. В частности, мы подтверждаем нашу приверженность воздержанию от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства, принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину, в пределах их международно признанных границ, включая территориальные воды, и разрешению споров мирными средствами как принципам международного права", - говорится в тексте декларации.

Три аспекта, на которых должен строиться мир в Украине

1) Во-первых, любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде. Украинские атомные электростанции и установки, в частности Запорожская атомная электростанция, должны работать безопасно и защищенно под полным суверенным контролем Украины и в соответствии с принципами МАГАТЭ и под ее наблюдением.

Любая угроза или использование ядерного оружия в контексте войны в Украине недопустимы.

2) Во-вторых, глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов питания. В связи с этим свободное, полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам на Черном и Азовском морях чрезвычайно важны. Нападения на торговые суда в портах и на всем маршруте, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру являются неприемлемыми.

Продовольственную безопасность никоим образом нельзя использовать как оружие. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться заинтересованным третьим странам.

3) В-третьих, все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети и все другие украинские незаконно удерживаемые гражданские лица должны быть возвращены в Украину.

На переговорах должны быть представлены все стороны

Государства-подписанты считают, что достижение мира потребует подключения к переговорам всех сторон.

"Мы считаем, что достижение мира требует вовлечения и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили в будущем принять конкретные меры в вышеупомянутых сферах с дальнейшим привлечением представителей всех сторон", - сказано в документе.

Устав ООН – основа для завершения войны РФ против Украины

"Устав Организации Объединенных Наций, включая принципы уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств, может и будет служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине", - подчеркивается в документе.

Будет еще один Саммит мира

Президент Зеленский сказал, что готовится еще один Саммит мира. По его словам, нужно действовать быстро, нет времени на долгую войну.

"У нас нет времени на долговременную работу. Мы должны действовать быстро. Работа должна длиться месяцы, а не годы. Когда план действий по миру будет готов и каждый шаг будет проработанным, то откроется путь к проведению второго саммита мира, а значит к завершению войны и справедливого и длительного мира", - сказал гарант в рамках пресс-конференции лидеров стран по итогам Саммита мира.

Также он уточнил, что некоторые страны уже готовы принять второй Саммит мира.

"Мы начали переговоры с ними. Я уверен, что выбор будет иметь действительно глобальное значение", - говорит президент.

Названо условие участие РФ в Саммите мира

Россия должна заявить, что она готова к миру на основе Устава Организации объединенных наций, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Когда Россия скажет, что она готова к миру на основе устава ООН, тогда наступит время включить Россию в мирные усилия. И идти к миру, как финальной стадии. Я надеюсь, это наступит быстро", - сказала Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита мира в Швейцарии.

Ультиматум Путина и Саммит мира – главные новости по теме:

Руководитель РФ Владимир Путин выдвинул новый "ультиматум" Украине и Западу по завершению войны. Дескать, Россия прекратит огонь, если Киев выведет свои войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. При этом Украина якобы должна отказаться от НАТО.

Президент Владимир Зеленский разнес "мирное предложение Путина: он заявил, что тот идет по стопам Гитлера. Зеленский подчеркнул, что заморозки войны не будет.

Лидеры Запада также раскритиковали заявление Путина. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что риторика Путина противоречит не только Уставу ООН, но и здравому смыслу.

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