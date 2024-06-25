Си Цзиньпин выдал заявление о 'кризисе в Украине': как Китай хочет урегулировать войну

По мнению Си Цзиньпина, сейчас необходимо приложить усилия для предотвращения расширения и усиления конфликта.

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Китай будет искать урегулирование "кризиса в Украине" собственным способом / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Главред / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Главред

Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Пекине заявил, что Китай будет искать урегулирование "кризиса в Украине" собственным способом.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая в отношении "украинского кризиса" заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Китая.

По мнению Си Цзиньпина, сейчас необходимо приложить усилия для предотвращения расширения и усиления конфликта, уменьшить напряженность и создать условия для мирных переговоров.

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"Китай готов и в дальнейшем играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса в Украине" своим собственным способом и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному разрешению кризиса и построению эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", - отметил китайский лидер.

В то же время он добавил, что Пекин выступает против критики другими странами его "обычной торговли" с Россией, целью чего, по его словам, является дискредитация Китая.

Что в Китае говорят о войне в Украине / Инфографика: Главред / Инфографика: Главред

Напомним, что НАТО планирует развернуть большее количество ядерного оружия из-за угрозы со стороны РФ и Китая. Пока существует ядерное оружие, Альянс будет оставаться ядерным, ведь мир, где РФ, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО не имеет - это более опасный мир.

Украина может принять участие в саммите мира Китая, если мероприятие будет базироваться на принципах международного права и Устава Организации объединенных наций, заявила украинский посол в Сингапуре Екатерина Зеленко.

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