В Германии уже готовятся к вторжению РФ - детали

На сегодняшний день Бундесвер вместе с союзниками по НАТО уже разрабатывает план по переброске войск на восток страны в случае нападения РФ на альянс.

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Германия готовится к нападению РФ / коллаж: Главред, фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis, УНИАН

В рамках своего оперативного плана (OPLAN DEU) Германия и ее союзники готовят возможность переброски немецких вооруженных сил на восток страны в случае вооруженной агрессии России против стран НАТО. Об этом сообщает DW.

"При нападении РФ на восточном фланге НАТО через Германию в течение трех-шести месяцев будет необходимо перебросить до 800 тысяч солдат альянса, а также более 200 тысяч единиц различной техники", - сообщили в издании.

Как сообщили немецкие военные чиновники, ключевым путем для переброски войск должно стать шоссе А2 от города Оберхаузен федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия до кольцевой автодороги Берлина.

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По данным немецких СМИ Бундесвер, руководство федеральных земель и правительство Германии продолжают работать над этим секретным планом. Рассматривается вопрос безопасности маршрута, его "узкие места" и альтернативы. Также прорабатываются возможности гражданской инфраструктуры для принятия и обслуживания такого количества техники и военных.

Немецкие военные сообщили, что в случае ракетной атаки, или диверсии важнейшим и наиболее опасным местом в маршруте является мост Хоэнварте через Эльбу длиной почти 1200 метров.

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Напомним, украинские беженцы могут оставаться в Германии с недействительным загранпаспортом. Для предоставления или продления временного вида на жительство действие паспорта не является обязательным условием. В Чехии могут принять изменения в закон Lex Ukraine, согласно которым украинцы, находящиеся под временной защитой, смогут получить разрешение на постоянное проживание на территории страны.

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