Не послушали чиновников: Германия приняла решение относительно украинских беженцев

Правительство ФРГ приняло решение не уменьшать выплаты украинским беженцам, которые приехали в Германию в поиске спасения от войны. Более того - немцы хотят привлекать все больше людей к трудоустройству.
Об этом заявил на брифинге представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт, передает DW. По его словам, несмотря на требования некоторых политических сил, уменьшать материальную помощь в Германии не будут.
Более того, украинцев планируют быстро интегрировать с возможностью работать на местах. Хотя по вопросу выплат украинцам в последнее время активно ведутся дискуссии в немецком правительстве.
В частности идет речь об оппозиционном блоке консерваторе ХДС. Его представители настаивают на отмене льгот для украинцев, подпадающих под призывной возраст. В противовес Либералы из Свободной демократической партии выступают за выплаты по крайней мере новоприбывшим украинцам льгот для поиска убежища.
Однако пока решение правительства остается без изменений, а граждане Украины, которые приехали в Германию после начала полномасштабного вторжения в статусе беженцев получают Bürgergeld - аналог пособия по безработице, которую получают сами немцы.
Кто такой Штеффен Гебештрайт?
Штеффен Гебештрайт - немецкий журналист, менеджер по коммуникациям и политический деятель в ранге государственного секретаря. С декабря 2021 года он занимает должность спикера федерального правительства Германии и главы пресс-службы и информации, пишет Википедия.
Решение по украинским беженцам в Европе
Ранее в Польше сообщили, что украинские беженцы могут законно находиться в стране до 30 сентября 2025 года, что позволит гражданам Украины и в дальнейшем получать доступ к медицинским услугам и ряду выплат.
Напомним, украинские беженцы могут оставаться в Германии с недействительным загранпаспортом. Для предоставления или продления временного вида на жительство действие паспорта не является обязательным условием.
В Чехии могут принять изменения к закону Lex Ukraine, согласно которым украинцы, находящиеся под временной защитой, смогут получить разрешение на постоянное проживание на территории страны.
Другие новости о беженцах из Украины:
- Если Украина проиграет войну, беженцами станут еще 10 млн человек - СМИ
- Британия закрыла одну из программ для въезда беженцев: что это значит для украинцев
- Прошел километр и упал: в Германии с ножом напали на 15-летнего беженца из Украины
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред