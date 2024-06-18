Не послушали чиновников: Германия приняла решение относительно украинских беженцев

После призывов некоторых политиков уменьшить выплаты беженцам из Украины, Германия решила не только не принимать это решение, но и ввести новую систему.

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Представитель правительства ФРГ объяснил, уменьшит ли Германия выплаты украинским беженцам / Коллаж: Главред, фото: bundesregierung, flickr

Правительство ФРГ приняло решение не уменьшать выплаты украинским беженцам, которые приехали в Германию в поиске спасения от войны. Более того - немцы хотят привлекать все больше людей к трудоустройству.

Об этом заявил на брифинге представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт, передает DW. По его словам, несмотря на требования некоторых политических сил, уменьшать материальную помощь в Германии не будут.

Более того, украинцев планируют быстро интегрировать с возможностью работать на местах. Хотя по вопросу выплат украинцам в последнее время активно ведутся дискуссии в немецком правительстве.

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В частности идет речь об оппозиционном блоке консерваторе ХДС. Его представители настаивают на отмене льгот для украинцев, подпадающих под призывной возраст. В противовес Либералы из Свободной демократической партии выступают за выплаты по крайней мере новоприбывшим украинцам льгот для поиска убежища.

Однако пока решение правительства остается без изменений, а граждане Украины, которые приехали в Германию после начала полномасштабного вторжения в статусе беженцев получают Bürgergeld - аналог пособия по безработице, которую получают сами немцы.

Кто такой Штеффен Гебештрайт? Штеффен Гебештрайт - немецкий журналист, менеджер по коммуникациям и политический деятель в ранге государственного секретаря. С декабря 2021 года он занимает должность спикера федерального правительства Германии и главы пресс-службы и информации, пишет Википедия.

Решение по украинским беженцам в Европе

Ранее в Польше сообщили, что украинские беженцы могут законно находиться в стране до 30 сентября 2025 года, что позволит гражданам Украины и в дальнейшем получать доступ к медицинским услугам и ряду выплат.

Напомним, украинские беженцы могут оставаться в Германии с недействительным загранпаспортом. Для предоставления или продления временного вида на жительство действие паспорта не является обязательным условием.

В Чехии могут принять изменения к закону Lex Ukraine, согласно которым украинцы, находящиеся под временной защитой, смогут получить разрешение на постоянное проживание на территории страны.

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