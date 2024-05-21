Прошел километр и упал: в Германии с ножом напали на 15-летнего беженца из Украины

Врач скорой помощи боролся за жизнь несовершеннолетнего. Парня доставили в клинику. Состояние украинского парня сейчас стабильное.

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Полиция ведет активные поиски нападавшего / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

В Германии неизвестные напали на 15-летнего украинца, который гулял вечером с двумя друзьями. Инцидент произошел в Дортмунде.

Как пишет Bild, около 21:00 компания разговорились с двумя девушками. Группе молодых людей это, очевидно, не понравилось, и началась драка. Вдруг один из мужчин вытащил нож.

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Молодой украинец получил сначала порез шеи, а затем нападавший вонзил нож в верхнюю часть тела.

Подросткам удалось убежать. Тяжело раненый украинец прошел километр по Дортмунду, прежде чем потерять сознание.

Врач скорой помощи боролся за жизнь несовершеннолетнего. Парня доставили в клинику. Состояние украинского парня сейчас стабильное.

Прокурор Марибель Андерссон предполагает попытку непреднамеренного убийства.

Полиция ведет активные поиски нападавшего, расследованием занимается отдел по расследованию убийств.

Убийство 17-летнего украинского баскетболиста в Германии

В Германии трагически погиб украинский баскетболист юношеских сборных Владимир Ермаков. Спортсмен был убит в Дюссельдорфе.

17-летний Владимир Ермаков умер от травм, несовместимых с жизнью, а 18-летнего Артема Козаченко прооперировали, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Позже стало известно, что Козаченко скончался в больнице.

Немецкая полиция уведомила украинский МИД о задержании нападавшего, который причастен к убийству 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова.

Сколько украинских беженцев в Германии С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по середину февраля 2024 года в Германию приехали почти 1,143 млн украинских беженцев, из них 682 тысячи - женщины и девочки, около 458 тысяч - мужчины и мальчики, а почти 350 тысяч - несовершеннолетние. Почти половина из них проживают в трех крупнейших федеральных землях - Северном Рейне - Вестфалии, Баварии и Баден-Вюртемберге, передает агентство AFP со ссылкой на Центральный реестр иностранцев. Около 321 тысячи украинских беженцев, прибывших в ФРГ после начала войны, спустя два года в ней больше не живут. При этом нет статистических данных, сколько из них вернулись в Украину, а сколько - переехали в другие страны. В школах Германии обучаются почти 219 тысяч детей и подростков из Украины. Если Украина проиграет войну, количество украинских беженцев возрастет на 10 миллионов, и Германия будет одной из стран их назначения. Такие прогнозы немецкого федерального правительства опубликовала газета Welt am Sonntag.

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