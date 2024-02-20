В Германии от ножевых ран умер еще один юный баскетболист из Украины

В результате ножевого нападения на украинских баскетболистов в одном из немецких городов погиб уже второй из них - 18-летний Артем Козаченко.

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18-летний Артем Козаченко умер в палате реанимационного отделения/ коллаж Главред, фото Instagram и ua.depositphotos.com

18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко, который пострадал от вооруженного ножевого нападения в Дюссельдорфе, скончался в больнице. Об этом сообщили в дюссельдорфском клубе "ART Giants", цвета которого защищал спортсмен.

"Артем был чрезвычайно популярным среди одноклубников, тренеров и друзей. Все выражают только положительные слова о нем. Кроме большого таланта и дисциплинированной преданности баскетболу, Артем был известен как радостный, юмористический и открытый парень. Он и Владимир воспитали глубокую и связанную дружбу друг с другом, которая продемонстрировала важность человеческой связи в нашей жизни", – говорится в тексте некролога.

В СМИ ранее попадала информация, что юноша идет на поправку, но, к сожалению, она позже не подтвердилась. 20 февраля стало известно, что Козаченко умер в палате реанимационного отделения.

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Убийство Владимира Ермакова в Германии

Напомним, в Германии трагически погиб 17-летний украинский баскетболист юношеских сборных Владимир Ермаков. Как сообщила Федерация баскетбола Украины, украинский спортсмен погиб в Дюссельдорфе в результате ножевой атаки - на него и на его партнера по команде Артема Козаченко,

Немного позже немецкая полиция уведомила украинский МИД о задержании нападавшего, который причастен к убийству 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Об этом в своем Facebook сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.

"По имеющейся информации, полиция уже задержала нападавшего. Продолжаются следственные действия", - отметил Николенко.

Дипломат также сообщил о состоянии второго украинца, который пострадал в нападении. По словам представителя МИД, он получает необходимую медицинскую помощь в больнице Эссена. Состояние стабильное, его жизни не угрожает опасность.

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