Украинцев ждут новые ограничения: Польша меняет закон о помощи беженцам

Президент Польши поддержал поправку, которая продлит срок легального пребывания украинцев в Польше, однако устанавливает определенные ограничения для беженцев.

https://glavred.info/ukraine/ukraincev-zhdut-novye-ogranicheniya-polsha-menyaet-zakon-o-pomoshchi-bezhencam-10571960.html Ссылка скопирована

Польша утвердила изменения в закон об украинских беженцах / Коллаж: Главред, фото: flickr, УНИАН

Новый закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на ее территории подписан 10 июня. Теперь украинские беженцы могут законно находиться в Польше до 30 сентября 2025 года, что позволит гражданам Украины и в дальнейшем получать доступ к медицинским услугам и ряду выплат.

Однако, как сообщает пресс-служба канцелярии президента Польши, теперь для получения номера PESEL украинцам необходимо будет предъявить действительный проездной документ, а заявку на PESEL со статусом UKR надо будет подавать "немедленно по прибытии" в Польшу.

Кроме этого с 1 июля ограничивается финансирование поддержки тех граждан Польши, которые приняли к себе беженцев из Украины в особо сложной ситуации. Такую поддержку будут оказывать только по договору с местными властями.

видео дня

Предполагается и прекращение льгот, связанных с компенсацией расходов на обеспечение питанием и местом проживания беженцев, понесенных частными арендодателями.

В пресс-службе президента Анджея Дуды также предупредили, что дополнительно в Польше планируют ввести конкретные основания для аннулирования разрешения на временное проживание граждан Украины.

Что такое Канцелярия Президента Польши? Канцелярия Президента Польши - правительственное учреждение, состоящее из непосредственного персонала Президента Польши, который помогает и руководствуется Президентом. Задачей Канцелярии является оказание помощи Президенту в его работе, которые включают Кабинет Президента и Канцелярию национальной безопасности, пишет Википедия.

Украинские беженцы в Европе - что известно

Напомним, накануне в Германии неизвестные напали на 15-летнего украинского беженца, который гулял вечером с двумя друзьями. Инцидент произошел в Дортмунде.

Ранее стало известно, что украинские беженцы могут оставаться в Германии с недействительным загранпаспортом. Для предоставления или продления временного вида на жительство действие паспорта не является обязательным условием.

В Чехии могут принять изменения в закон Lex Ukraine, согласно которым украинцы, находящиеся под временной защитой, смогут получить разрешение на постоянное проживание на территории страны.

Другие новости по теме, которые могут вас заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред