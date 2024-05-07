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Украинцы получат новые бонусы: Швеция планирует изменения для беженцев

Анна Ярославская
7 мая 2024, 11:42
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Сейчас украинцы должны прожить в Швеции три года, прежде чем их смогут занести в реестр населения. Этот строк хотят сократить до одного года.
Беженцы, флаг Швеции
В Швеции готовят новые правила для украинцев, которые находятся в стране / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Украинские беженцы в Швеции смогут быстрее попасть в реестр населения и получить номера социального страхования, что предоставит им ряд преимуществ. Соответствующие изменения готовит правительство страны.

Что изменится для украинцев в Швеции

Сейчас украинцы должны прожить в Швеции три года, прежде чем их смогут занести в реестр населения и они смогут получить номер социального страхования.

Этот строк хотят сократить до одного года. Планируется, что новые правила вступят в силу 1 ноября, передает Sveriges radio.

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Министр по вопросам миграции Швеции Марии Мальмер Стенергард рассказала, какие преимущества получат украинцы.

"Это означает, что они получат полный доступ к медицинской помощи. Они получат доступ к стоматологической помощи. Они получат возможность ухаживать за детьми и быть в отпуске по уходу за ребенком", - сказала она.

Кроме того, через свой номер социального страхования украинцы смогут получить идентификационный номер банка, что облегчает возможности контактов с органами власти и, например, с детской школой.

Также зарегистрированные в национальном реестре украинцы могут участвовать в программе агентства по трудоустройству, которая поддерживает изучение шведского языка и помогает с поиском работы.

Пособие для беженцев увеличат

Участие в программе позволит получать больше денег, чем получают украинцы сегодня.

Сейчас пособие от Миграционного агентства Швеции составляет 71 шведскую крону в день (7 евро). После участия в программе − 308 шведских крон (30 евро).

Какие льготы отменят

Украинцы не будут иметь права на помощь на детей или жилье, а многие из них будут продолжать жить на 71 шведскую крону в день, пока не смогут зарегистрироваться после пребывания в стране более 12 месяцев.

Украинские беженцы в Европе

С 2024 года в странах Европы начался процесс значительного сокращения помощи беженцам. В четырех европейских странах в 2024 году начнут сокращать и прекращать помощь украинцам, которые стали беженцами из-за вторжения России в Украину.

Также после длительных дискуссий между Берлином и федеральными землями были согласованы новые правила пребывания беженцев в Германии. Уже начиная с января 2024 года, федеральный центр будет ежегодно выплачивать на каждого потенциального соискателя статуса беженца 7500 евро, поэтому размеры финансирования будут напрямую связаны с конкретным количеством беженцев, получающих помощь государства.

Как сообщал Главред, в Чехии могут принять изменения в закон Lex Ukraine, согласно которым украинцы, находящиеся под временной защитой, смогут получить разрешение на постоянное проживание на территории страны. "Зеленый свет" будет предоставлен лишь тем, кто не зависит от государственной помощи.

Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы?

По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали:

  • Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);
  • Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);
  • Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).

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