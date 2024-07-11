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Россия угрожает "военным ответом" США после переброски Томагавков в Германии

Яна Ставская
11 июля 2024, 17:54
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Появилась реакция Москвы на намерения США разместить свое дальнобойное вооружение в Европе.
Россия угрожает
Россия устроила очередную истерику / Коллаж Главреда. Фото: Википедия, МИД РФ

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков пообещал "военный ответ" на размещение в Германии дальнобойных средств поражения США, в том числе ракет Томагавк.

Действия США в Москве назвали "звеном в эскалационном курсе" и "одним из элементов запугивания".

"Характер нашей реакции будет определяться в спокойном ключе, профессионально. Военные, вне всякого сомнения, уже взяли в работу это сообщение… Без нервов, без эмоций будем вырабатывать прежде всего военный ответ на эту новую игру", — утверждает Рябков. Его цитирует российский Интерфакс.

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При этом дипломат страны-агрессора похвалился тем, что Россия как всегда "была права" насчет США и НАТО.

"Промелькнуло, что это будут и наземные версии крылатой ракеты Tomahawk и ракеты SM-6. Я упоминаю об этом лишь для того, чтобы подчеркнуть, что мы в очередной раз были правы, когда еще несколько лет назад заявили о подготовке США к адаптации именно этих систем под наземное развертывание", — сказал Рябков.

Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

Томагавк - что известно о новой переброске вооружения США в Европу

Как писал Главред, США впервые с времен холодной войны разместят в Германии дальнобойные ракеты "Томагавк" с радиусом действия до 2,5 тыс км. Развертывание огневых средств большой дальности начнется в 2026 году "в рамках планирования долгосрочного размещения этих средств в будущем".

Благодаря этому военному потенциалу НАТО сможет поразить практически любую цель в России.

К слову, США вывели из Германии все оружие дальнего действия в конце 1990-х годов после окончания холодной войны.

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