Слухи о покушении на директора Rheinmetall: в Германии обратились к России

Глава немецкого МВД отметила, что службы безопасности Германии будут делать все, чтобы предотвратить угрозы со стороны России.

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В Германии отреагировали на информацию о плане РФ убить главу Rheinmetall / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

В Германии очень серьезно относятся к сообщениям о российском плане заговора с целью убийства генерального директора производителя оружия Rheinmetall. В правительстве Германии отреагировали на информацию о покушении и обратились к России, сообщает Reuters.

В четверг CNN и New York Times сообщили о раскрытии американской разведкой российского плана, который предусматривал убийство Армина Паппергера, генерального директора компании, которая производит артиллерийские снаряды и военную технику для Украины.

По данным СМИ, это покушение является частью серии планов российских спецслужб на убийство руководителей оборонной промышленности по всей Европе, которые поддерживают военные усилия Украины.

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Вашингтон оповестил Германию, и немецкие службы безопасности успешно защитили Паппергера.

"Мы не позволим России запугать себя и продолжим делать все возможное, чтобы предотвратить российские угрозы в Германии", - заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Один из крупнейших в мире производителей артиллерийских и танковых снарядов, компания Rheinmetall, не подтвердила эти сообщения напрямую. Однако в своем официальном заявлении она отметила, что всегда принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности, регулярно консультируясь с органами безопасности.

Что известно о Rheinmetall? Rheinmetall AG - немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года. Это один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается производством военной техники, вооружения и производством комплектующих для автомобилей, пишет Википедия.

Российский план по дестабилизации ситуации в Европе - угроза войны РФ и НАТО

Напомним, как ранее сообщал Главред, немецкие и американские спецслужбы успешно сорвали попытку убийства Армина Паппергера, генерального директора компании Rheinmetall, которая производит и поставляет оружие в Украину, указывает CNN.

Россия пытается использовать уязвимые места мировой подводной инфраструктуры, такие как трубопроводы и кабели электропередач, в своей "гибридной войне". Это ставит под угрозу безопасность миллиарда жителей Европы и Северной Америки. Заместитель командующего Военно-морским командованием ОВС НАТО (Marcom) вице-адмирал Дидье Малетер заявил, что сеть подводных кабелей и труб, на которые возлагаются энергоснабжение и связь Европы, не была создана с учетом угроз со стороны Кремля и других противников НАТО, сообщает The Guardian.

Также немецкие спецслужбы подготовили для правительства анализ военной угрозы со стороны России, в котором прогнозируется, что с 2026 года Россия может напасть на территорию стран-членов Североатлантического альянса.

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