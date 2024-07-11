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Россия хотела убить гендиректора Rheinmetall: раскрыт сговор

Степан Гафтко
11 июля 2024, 19:34
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США и Германия сорвали российский заговор по убийству генерального директора производителя оружия, который отправлял вооружение в Украину.
Россия хотела убить гендиректора Rheinmetall: раскрыт сговор
Россияне планировали убить гендиректора компании, которая отправляла оружие в Украину / США и Германия сорвали российский заговор по убийству генерального директора производителя оружия, который отправлял оружие в Украину

Немецкие и американские спецслужбы смогли сорвать покушение на убийство Армина Паппергера, который является генеральным директором компании Rheinmetall, которая производила и поставляла оружие в Украину. Об этом сообщает CNN.

Спецслужбам удалось разоблачить еще несколько эпизодов, которые должны были бы перерасти в покушения на официальных представителей компаний, помогающих Украине с оружием. Однако, самым дерзким был план убийства Пеппергера, который является главой немецкого мануфактурного завода по производству боеприпасов, артснарядов и военных автомобилей.

"Когда американцы узнали об этих усилиях, они сообщили об этом Германии, чьи службы безопасности тогда смогли защитить Паппергера и сорвать заговор. Высокопоставленный чиновник Германии подтвердил, что США предупредили Берлин о заговоре", - говорится в отчете ведомства.

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Также спецслужбы Германии и США заявили, что в течение долгого времени россияне вербовали агентов и высылали своих шпионов, которые занимались на территории Европы диверсионной деятельностью.

Пеппергер был очевидной мишенью: его компания Rheinmetall является крупнейшим и самым успешным немецким производителем жизненно важных 155-мм артиллерийских снарядов, которые стали основным оружием в тяжелой войне на истощение Украины.

Что известно о Rheinmetall?

Rheinmetall AG - немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года. Это один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается производством военной техники, вооружения и производством комплектующих для автомобилей, пишет Википедия.

Помощь Украине от мировых союзников

Напомним, для Украины объявили два пакета помощи. Первый пакет - на $150 млн по программе PDA. Это сравнительно быстрая передача со складов армии США.

Также ранее стало известно, что странам-членам НАТО не удалось согласовать обязательства о выделении 40 миллиардов долларов в год для помощи Украине вооружением, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.

Как сообщалось, Украина и Великобритания подписали десятилетний пакт о безопасности, в рамках которого Великобритания использует свой военно-морской опыт для помощи Украине в контроле Черного моря.

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