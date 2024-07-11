F-16 и Patriot уже в пути: Кулеба раскрыл новые детали помощи Украине

В то время как в Украину направляется военная помощь в виде новых истребителей и систем ПВО, Киев работает над получением других моделей вооружения.

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Пока партнеры направляют F-16 и Patriot, Украина работает над получением другого вооружения / Коллаж: Главред, фото: flickr, Дмитрий Кулеба

На саммите НАТО в Вашингтоне партнеры озвучили, что передача истребителей F-16 уже началась, поэтому этим летом они появятся в украинском небе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью 24 каналу, что речь идет лишь о первой волне поставок.

По его словам, Украине нужно гораздо больше самолетов, поэтому страна продолжает работу на перспективу по увеличению количества истребителей. И речь идет не только о бортах F-16, но и о других западных моделях самолетов, таких как МиГ-29, которые есть на вооружении у дружественных стран.

"Это непрерывный процесс, потому что нет такого момента в войне, когда ты говоришь: "Фух, я все сделал, F-16 прилетели, Patriot приехали, можно расслабиться". Ни в коем случае! Еще один вопрос не решился, а мы уже начинаем работать над следующим", - пояснил Кулеба. видео дня

О Patriot министр отдельно подчеркнул, что все системы, которые можно будет найти в мире и привезти в Украину - будут привезены. Хотя это может занять больше времени, но страна нуждается в этом "щите" и она его получит.

Сейчас известно о пяти системах Patriot, решение о которых уже принято. Кроме них приближаются к окончательному принятию решения о предоставлении Украине еще нескольких стратегических систем ПВО.

Дмитрий Кулеба также напомнил об обещании партнеров по поставке в Украину систем средней и малой дальности. Это бы значительно усилило возможности Украины защищать свое воздушное пространство от российских атак.

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Передача Украине F-16 - что известно

Напомним, недавно стало известно, что Норвегия начнет передавать Украине истребители F-16 уже в этом году. В целом страна обещает предоставить шесть самолетов.

В то же время Нидерланды объявили о выделении дополнительного пакета военной помощи для Украины на 300 миллионов евро, которые пойдут на закупку боеприпасов для самолетов типа F-16, которые вскоре получит Украина.

После того, как сообщили, что уже этим летом в Украине появятся первые F-16 от Нидерландов и Дании, в России по этому поводу устроили истерику.

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