Россия устроила истерику на фоне отправки в Украину первых F-16

В Госдуме попытались успокоить россиян, а Захарова из МИД РФ начала "сыпать" оскорблениями.

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F-16 скоро будут в Украине / Коллаж Главреда. Фото: пресс-служба Армии США, скриншот видео

Уже этим летом в Украине появятся первые F-16 от Нидерландов и Дании, об отправке самолетов сообщил на саммите НАТО в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен. В России же по этому поводу устроили истерику.

Пресс-атташе МИД России Мария Захарова в традиционной хамской манере пыталась оскорбить страны Запада.

"Планы поставок Украине истребителей F-16 свидетельствуют, что Вашингтон возглавляет "банду войны", — заявила Захарова.

видео дня

В то же время глава оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов попытался успокоить российскую публику.

"Передача F-16 Украине никак не повлияет на ход "СВО" (так Кремль называет войну против Украины, — Главред) и ничего не изменит, Россия к этому готова", — сказал он.

До этого кремлевские пропагандисты обещали уничтожить истребители F-16 в тот же момент, когда те только появятся в Украине.

Кто такая Мария Захарова Мария Захарова – директор Департамента информации и печати МИД РФ. Как центральная фигура правительственной пропаганды она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

F-16 - когда будут в Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о начале передачи Украине истребителей F-16 из Нидерландов и Дании.

На фоне отправки F-16 Зеленский обсудил удары по РФ ракетами Storm Shadow.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории России.

Кроме того, стало известно, что Норвегия начнет передавать Украине истребители F-16 уже в этом году. В целом страна обещает предоставить шесть самолетов.

F-16 - основные характеристики / Инфографика Главреда

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