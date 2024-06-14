Договоренности об оружии нет: в НАТО поразили заявлением по Украине

Альянс ставил цель создание фонда для Украины, в который союзники ежегодно перечисляли бы 40 миллиардов евро в год. Но члены НАТО не достигли договоренности.

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Столтенберг объяснил, почему Альянс не принял решение по вооружению для Украины / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Странам-членам НАТО не удалось согласовать обязательства о выделении 40 миллиардов долларов в год для помощи Украине вооружением, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.

На сайте НАТО говорится, что он перечислил ключевые пункты, которые необходимы для поддержки Украины в борьбе со страной-агрессором Россией и подчеркнул, что НАТО нужно стремиться к большей предсказуемости при предоставлении финансов.

"Вторым элементом будут долгосрочные финансовые обязательства. И у нас об этом еще нет договоренности. Я работаю над этим, и многие очень поддерживают идею о том, что нам нужны не только краткосрочные обязательства, которые, конечно, приветствуются. Но если мы сможем взять на себя долгосрочные предсказуемые обязательства, это даст возможность украинцам лучше планировать, обеспечит большую предсказуемость и прозрачность. И, самое главное, даст понять Москве, что они не смогут нас "пересидеть", - рассказал Столтенберг. видео дня

Генсек НАТО также прокомментировал согласование плана по усилению поддержки Украины. По его словам, координация будет происходить под командованием НАТО на американской базе в немецком городе Висбаден и на логистических узлах во входной части Альянса. К этому привлекут около 700 человек из стран-членов НАТО и партнеров.

"Мы согласовали план, который определяет, как НАТО будет руководить координацией помощи по безопасности и обучением. Это позволит лидерам НАТО начать эти усилия на саммите НАТО в Вашингтоне в июле, поставив нашу поддержку для Украины на более прочную основу на будущее", - сказал Столтенберг.

Кто такой Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг - норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года - Генеральный секретарь НАТО. В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

НАТО в контексте российско-украинской войны

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан объявил оновом формате взаимодействия в рамках НАТО. Будапешт решил не поддерживать Украину, но в то же время и не блокировать решения Альянса по ней.

Напомним, страна-агрессор Россия может параллельно с войной в Украине медленно готовиться к будущему поражению стран Североатлантического альянса.

Глава обороны Германии накануне предположил, что президент страны-агрессора России Владимир Путин может напасть на НАТО в 2029 году.

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