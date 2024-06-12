Столтенберг выдвинул неожиданное предложение по передаче Украине оружия

Реализация этой идеи сделала бы поставки вооружения Украине более надежными, считает генсек НАТО.

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Столтенберг сделал громкое заявление о военной помощи Украине / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, Аrmyinform, ua.depositphotos.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выдвинул предложение, чтобы страны-члены Альянса обязались поставлять Украине вооружение. Сейчас эта инициатива является добровольной.

По словам Столтенберга, такое решение поможет сделать поставки оружия Украине более надежными, говорится в материале Европейской правды.

"Если мы превратим это из добровольных поставок в обязательства перед НАТО, то, конечно, поставки станут более масштабными и надежными. Разница в том, что тогда мы будем использовать командную структуру и совместное финансирование НАТО", - отметил Столтенберг. видео дня

Чем дольше продолжается война РФ против Украины, тем важнее для нас предсказуемость, подотчетность и справедливое распределение расходов, добавил он.

Помощь Украине в войне против России - главное

Сейчас Запад сосредоточен на поставках Украине дополнительных средств противовоздушной обороны, которых ВСУ критически не хватает, чтобы успешно отражать массированные ракетные удары России по критической инфраструктуре, в частности.

Между тем, США и многими странами Европы было принято решение разрешить Украине бить переданным вооружением по приграничной территории России.

Этим летом в Украину могут прибыть первые F-16 . Нидерланды, например, разрешили применять поставленную Украине авиацию для нанесения ударов по стране-агрессору.

Кто такой Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг - норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года - Генеральный секретарь НАТО. В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

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