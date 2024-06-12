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США ввели новые жесткие санкции против России и "друзей": ЕС к согласию не пришел

Руслана Заклинская
12 июня 2024, 20:42
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Страны-члены Европейского союза не смогли достичь согласия по 14-му пакету санкций против России, однако США ввели новые санкции.
США ввели новые жесткие санкции против России и 'друзей': ЕС к согласию не пришел
США ввели новые санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

США ввели новые санкции против России. Они направлены против физических и юридических лиц как в самой РФ, так и в третьих странах, которые помогают оккупантам в войне против Украины. Об этом сообщило Министерство финансов США.

"Меры повышают риск вторичных санкций для иностранных финансовых институтов, которые работают с российской военной экономикой; ограничивают возможности российской военно-промышленной базы пользоваться некоторыми американскими услугами в области программного обеспечения и информационных технологий", - говорится в сообщении.

Среди лиц, попавших под санкции, есть более 300 физических и юридических лиц в России, Азии, на Ближнем Востоке, в Европе, Африке, Центральной Азии и Карибском бассейне.

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В санкционный список санкционных попали:

  • Московская биржа (MOEX),
  • Национальный клиринговый центр (НКЦ),
  • АО "Национальный расчетный депозитарий",
  • страховая компания "Согаз",
  • АО "Российская национальная перестраховочная компания".

Также среди объектов, которые попали под новые санкции, - российские банки с офисами в Китае, Индии и других странах, технологические предприятия, работающие на военно-промышленном комплексе России, и транснациональные сети, которые работают с российским золотом, производством беспилотников в РФ, а также помогают оккупантам обходить санкции. Кроме этого ограничения ввели против турецких "друзей" Москвы, которые поставляли станки, инструменты для обработки металла, электронные интегральные схемы, сварочное оборудование, беспилотники и другие товары на десятки миллионов долларов.

В ЕС не пришли к согласию относительно новых санкций против России

В то же время в среду, 12 июня, страны-члены Европейского союза не смогли достичь согласия по 14-му пакету санкций против России. На этот раз главным препятствием оказалась Германия, а не Венгрия, сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Страны-члены ЕС до сих пор не пришли к согласию относительно последнего пакета санкций против России. На удивление, именно Германия, а не Венгрия является самым большим препятствием в настоящее время", - рассказал журналист.

По его словам, страны ЕС планируют продолжить обсуждение нового пакета санкций в пятницу, 14 июня.

Что такое санкции?

Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, которые применяются против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

Война в Украине - санкции против России

Напомним, западные санкции против России, хоть и эффективны, но не имеют фатального влияния на экономику страны. Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар отмечает, что лучшие санкции - это удары по российской нефтепереработке и важным промышленным объектам.

Как ранее сообщал Главред, по данным Министерства финансов РФ, в мае поступления в государственный бюджет из нефтяного сектора выросли почти на 50% по сравнению с предыдущим годом, до 7,1 миллиарда долларов. Это обусловлено ростом цен на нефть и адаптацией Кремля к санкциям. Суммарная выручка от нефтяного и газового секторов выросла на 39% до 793,7 млрд рублей (примерно 9 млрд долларов).

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Европа не проявляет достаточной воли для закрытия лазеек, через которые Россия избегает международных санкций.

Кроме этого, суд Европейского союза отменил санкции против российских акционеров "Альфа-Банка" Петра Авена и Михаила Фридмана, посчитав недостаточно обоснованными основания для их включения в санкционный список.

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