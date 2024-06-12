Десятки "двухсотых": раскрыты крупные потери РФ в ходе ударов по Крыму

Российских "трехсотых" военных отправили в госпиталя за пределами в Крыму, так как местные больницы уже переполнены оккупантами.

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ВСУ нанесли мощный ракетный удар по оккупантам в Крыму / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstate

Российские оккупанты понесли крупные потери в личном составе и технике вследствие атаки на Крым 12 июня, подтверждают прокремлевские паблики. Генштаб тем временем сообщает о поражении С-300/С-400 и дорогостоящих радаров.

В соцсетях пропагандисты жалуются на дефицит ПВО, что позволяет украинским военным наносить мощные и успешные удары по местам базирования авиации и ракетных установок в Крыму.

В частности, ресурс "Кремлевская табакерка" отчитывается о якобы 23 двухсотых оккупантов в ходе удара 12 июня. Еще более 30 якобы ранены.

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Всех отправили за пределы оккупированного Крыма - в российские регионы, так как больницы на полуострове переполнены трехсотыми захватчиками.

Пропагандисты упоминают об информации о повреждении двух самолетов на аэродроме "Бельбек".

Взрывы в Крыму 12 июня - поражены С-300 и радары

В ночь на среду, 12 июня, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Их было слышно в Севастополе, Евпатории, Саках и Красноперекопске.

Генштаб удар подтвердил. Отмечалось, что этой ночью, 12 июня, Силы обороны нанесли групповой ракетный удар по вражеским зенитным ракетным дивизионам С-300, а также С-400 во временно оккупированном Крыму.

Согласно результатам поражения, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400. Сейчас уточняется информация о третьем радаре.

"Кроме этого, зафиксирована дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах размещения зенитных ракетных дивизионов Российской Федерации", - добавляет Генштаб.

Аэродром Бельбек Бельбек — аэродром совместного базирования на северо-западе временно оккупированного Севастополя. С 2014 года пассажирские рейсы не осуществляются. Аэродром обслуживает только самолёты ВКС РФ, пишет Википедия. Аэродром расположен на берегу моря, на территории Нахимовского района Севастополя. Примыкает вплотную к микрорайону Любимовка, где размещается одноимённый военный городок. На аэродроме дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк ВВС России, имеющий 12 самолетов Су-27, 12 самолетов Су-27СМ, 3 Су-27УБ и 5 Су-30М2. Также на аэродроме дислоцируется Севастопольский авиационно-спасательный центр МЧС России.

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