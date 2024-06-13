Времени мало: в Германии назвали точный год, когда Путин может напасть на НАТО

Борис Писториус хотел бы ввести обязательную службу для женщин и мужчин, но "это займет слишком много времени".

https://glavred.info/world/vremeni-malo-v-germanii-nazvali-tochnyy-god-kogda-putin-mozhet-napast-na-nato-10572656.html Ссылка скопирована

Глава обороны Германии предположил, что Путин может напасть на НАТО в 2029 году / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay, ua.depositphotos.com

Глава обороны Германии Борис Писториус предполагает, что президент страны-агрессора России Владимир Путин может напасть на НАТО в 2029 году. Такое мнение немецкий министр высказал на пресс-конференции в Берлине, пишет Bild.

"Надо предположить, что Россия сможет напасть на одно из государств НАТО в 2029 году. Поэтому численность вооруженных сил должна быть увеличена от 181 тыс. до 203 тыс. человек. По оценкам Бундесвера и НАТО, Германии также нужно еще около 200 тысяч резервистов", - подчеркнул Писториус.

Издание добавляет, что немецкий политик хотел бы ввести обязательную службу для женщин и мужчин, но "это займет слишком много времени, поэтому Писториус быстро делает то, что сейчас возможно".

видео дня

В свою очередь, Писториус подчеркнул, что немецкая армия хочет набирать "наиболее подходящих, наиболее мотивированных".

"Мы не хотим скучной, бессмысленной военной службы", - подытожил руководитель Минобороны ФРГ.

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Возможность вторжения РФ в страны НАТО - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в НАТО осознали, что Путин хочет уничтожить не только Украину, но и весь Альянс. Но из-за разногласий между западными лидерами возникла проблема безопасности для мира.

К тому же, стране-агрессору РФ будет достаточно двух-трех лет для того, чтобы восстановить способность к конвенциональной войне. За этот срок НАТО должно успеть подготовиться к вероятной агрессии со стороны России.

Страны Североатлантического альянса намерены на границе с Россией от Норвегии до Польши создать защиту с помощью беспилотников и других технологий. Защитные механизмы будут работать наряду с физическими барьерами и системами наблюдения.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред