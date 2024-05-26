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От Норвегии до Польши: страны НАТО усилят границу с РФ – Newsweek

Андрей Ганчук
26 мая 2024, 19:02
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Физические барьеры и системы наблюдения на границе со страной-агрессором Российской Федерацией будут усилены дополнительными технологиями, пишут журналисты.
НАТО
НАТО будет защищать границы на востоке дронами и другими технологиями - Литва / Коллаж: Главред, фото: nato.int, УНИАН

Страны Североатлантического альянса намерены на границе с Россией от Норвегии до Польши создать защиту при помощи беспилотников и других технологий. Защитные механизмы будут работать наряду с физическими барьерами и системами наблюдения.

Как сообщает Newsweek, государства на восточном фланге НАТО намерены усилить границу с РФ беспилотными транспортными средствами. Мир наблюдает, как быстро развиваются технологии БПЛА на примере войны в Украине.

"Это совершенно новая вещь — беспилотная граница от Норвегии до Польши, целью которой будет защита нашей границы с помощью дронов и других технологий", - рассказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

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По ее словам, дроны, вместе с физическими барьерами и системами наблюдения "позволят защититься от провокаций со стороны недружественных стран и предотвратить контрабанду"

Подчеркивается, что мир продолжает перенимать опыт российско-украинской войны, где обе стороны соревнуются в технологиях применения дронов.

Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

НАТО и война в Украине – главные новости по теме:

Россия может готовить атаку на страны НАТО, считает майор ВСУ Алексей Гетьман. По его мнению, государство оккупант может атаковать Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. Демократические страны побеждают тоталитарные страны, однако последним проще переводить экономику на военные рельсы.

Союзникам нужно задуматься над тем, чтобы отменить табу на удары своим оружием по России, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он акцентировал внимание на том, что такой шаг поможет украинцем защитить свою границу в Харьковской области.

Страны НАТО могут перебросить войска в Украину: Латвия, Литва, Эстония, а также Польша могут отправить свои силы в том случае, если произойдет прорыв российских оккупантов на восточном украинском фронте, пишет немецкое издание Der Spiegel. Как утверждают журналисты, государства уже предупредили об этом Берлин.

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