Полетят на 460 километров: США готовят для Украины новые высокоточные ракеты для Украины

Новые боеприпасы могут ускорить способности Украины на поле боя и удовлетворять потребности ВСУ.

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В Штатах готовятся производить дальнобойные ракеты для передачи их ВСУ / Коллаж: Главред, фото: ВМС США, Генштаб ВСУ

Военно-воздушные силы США сделали заказ на производство высокоточных боеприпасов воздушного базирования ERAM нового класса с дальностью поражения 460 км. Они будут предназначены для помощи Украине в противостоянии армии страны-агрессора России.

Как сообщает издание Aviation Week, первый запрос на производство недорогих боеприпасов большой дальности, способных преодолевать 250 морских миль, опубликовали еще в январе 2024 года. 10 июля ВВС США уточнили, что ERAM будет предназначен именно для противодействия российской агрессии в Украине.

"Этот боеприпас имеет ключевое значение для ускорения способности Украины эффективно удовлетворять потребности на поле боя и обеспечивает доступное массовое оружие для массового производства", - говорится в сообщении. видео дня

Издание отмечает, что разработка ERAM является одной из многих усилий Пентагона по производству новых, но недорогих боеприпасов воздушного базирования. Заинтересованность в изготовлении этого оружия выразили уже 16 компаний.

RIM-174 SM-6 ERAM / Инфографика: Главред

Что такое Aviation Week? Aviation Week - главный журнал Aviation Week Network, подразделения Informa. Еженедельный журнал доступен в печатном виде и в Интернете, он рассказывает об аэрокосмической, оборонной и авиационной промышленности, с основным акцентом на аэрокосмических технологиях. Он имеет репутацию благодаря своим контактам в военных и промышленных организациях Соединенных Штатов, пишет Википедия.

Помощь США Украине в войне - последние новости

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