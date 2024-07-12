Полетят на 460 километров: США готовят для Украины новые высокоточные ракеты для Украины

Военно-воздушные силы США сделали заказ на производство высокоточных боеприпасов воздушного базирования ERAM нового класса с дальностью поражения 460 км. Они будут предназначены для помощи Украине в противостоянии армии страны-агрессора России.
Как сообщает издание Aviation Week, первый запрос на производство недорогих боеприпасов большой дальности, способных преодолевать 250 морских миль, опубликовали еще в январе 2024 года. 10 июля ВВС США уточнили, что ERAM будет предназначен именно для противодействия российской агрессии в Украине.
"Этот боеприпас имеет ключевое значение для ускорения способности Украины эффективно удовлетворять потребности на поле боя и обеспечивает доступное массовое оружие для массового производства", - говорится в сообщении.видео дня
Издание отмечает, что разработка ERAM является одной из многих усилий Пентагона по производству новых, но недорогих боеприпасов воздушного базирования. Заинтересованность в изготовлении этого оружия выразили уже 16 компаний.
Что такое Aviation Week?
Aviation Week - главный журнал Aviation Week Network, подразделения Informa. Еженедельный журнал доступен в печатном виде и в Интернете, он рассказывает об аэрокосмической, оборонной и авиационной промышленности, с основным акцентом на аэрокосмических технологиях. Он имеет репутацию благодаря своим контактам в военных и промышленных организациях Соединенных Штатов, пишет Википедия.
Помощь США Украине в войне - последние новости
Напомним, Украина совместно с США готовятся к ответу на российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Этот ответ будет силовым, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
Ранее стало известно, что позиция Конгресса США заключается в том, чтобы позволить Силам обороны Украины гибкость в применении оружия, которое Украина уже получила от США.
Накануне, в начале июля, США объявили о передаче нового пакета военной помощи Украине. Это уже седьмой транш с момента подписания Байденом дополнения к закону о национальной безопасности.
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