'Это не имеет смысла': Байден сказал, почему не позволяет Украине бить вглубь РФ оружием США

Президент Украины Владимир Зеленский просил снять ограничения на удары оружием США вглубь РФ, но Байден отметил, что пока что это решение не изменится.

https://glavred.info/ukraine/eto-ne-imeet-smysla-bayden-skazal-pochemu-ne-pozvolyaet-ukraine-bit-vglub-rf-oruzhiem-ssha-10580192.html Ссылка скопирована

Байден сказал, почему не позволяет Украине бить вглубь РФ оружием США/ коллаж: Главред, фото: скрин видео WP, Википедия

Президент США Джо Байден объяснил, почему его страна не позволяет Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь страны-агрессора России. По словам американского лидера, удары, например, по Москве не будут иметь смысла.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает "Голос Америки". Байден напомнил, что Украина может бить американским оружием по приграничным территориям России, но не вглубь РФ.

"Мы позволили Зеленскому использовать американское оружие в приближенных приграничных регионах России. Должны ли мы его ограничивать? Например, если бы Зеленский имел возможность, а такого нет, проводить удары по Москве, по Кремлю? Имело бы это смысл? Нет. Вопрос в том, как лучше всего использовать оружие, которое он имеет, оружие, которое мы ему предоставляем", - отметил Джо Байден. видео дня

Байден отметил, что США предоставили Зеленскому больше возможностей для дальнобойных ударов и систем противовоздушной обороны. Также он добавил, что в своих решениях он руководствуется советами начальника штаба, министра обороны и сотрудников разведки.

"И мы ежедневно определяем, что они должны и не должны делать, как далеко это должно зайти. Так действовать логично", - отметил президент США.

Запрет США бить вглубь РФ американским оружием - последние новости

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина "выбивает" от США судьбоносное решение. Украина пытается добиться от США разрешения на применение дальнобойного оружия для ударов по российскому тылу. Он подчеркнул, что такое решение сможет изменить ход войны.

Также ранее сообщалось, что в США призвали снять ограничения для ВСУ на удары вглубь России американским оружием. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон подчеркивает, что Украина должна иметь возможность вести войну так, как она сама считает нужным.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белом доме дали странный ответ, оправдывая запрет ВСУ бить вглубь России. Удары ВСУ американским оружием вглубь России в ответ на террористические атаки ВС РФ по Украине Белом доме считаются "нереалистичными". По словам старшего директора по вопросам Европы в Совете по нацбезопасности США Майкла Карпентера, это не изменит ситуацию на поле боя.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред