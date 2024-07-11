В Белом доме дали странный ответ, оправдывая запрет ВСУ бить вглубь России

До этого момента американские высокопоставленные чиновники неоднозначно отзывались по поводу просьбы Украины разрешить бить вглубь территории России.

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США категоричны насчет ударов вглубь России / Коллаж Главреда. Фото: Голос Америки, Википедия, Крымский ветер

Удары ВСУ американским оружием вглубь России в ответ на террористические атаки ВС РФ по Украине в Белом доме считают "нереалистичными". По словам старшего директора по вопросам Европы в Совете по нацбезопасности США Майкла Карпентера, это не изменит ситуацию на поле боя.

В интервью Голосу Америки Карпентер пытался аргументировать это большими размерами Российской Федерации.

"Не вдаваясь в оперативные подробности, что я могу сказать, так это - не реалистично изменить политику, чтобы Украина, по сути, могла использовать предоставленное США оружие для ударов по аэродромам в России, потому что тогда это, по сути, охватит всю Российскую Федерацию. Россия - огромная страна. И дополнительные 100 километров на самом деле не изменят ситуацию", - ответил он.

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В то же время дальнобойное оружие США, добавил он, лучше всего использовать только по оккупированным территориям, в частности по Крыму.

Карпентер сказал, что он не думает, что политика Белого дома по этому поводу изменится.

"Россия - огромная страна. Некоторые из этих бомбардировщиков запускаются с очень далеких расстояний от Украины. Мы никогда не сможем полностью справиться со всеми аэродромами в России, если не охватывать всю Россию", - пояснил представитель Белого дома.

Кто такой Майкл Карпентер? Майкл Карпентер - директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома, американский дипломат, который работал послом Соединенных Штатов в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в администрации Байдена, пишет Википедия.

Удары по России - США все еще против

После отмены ограничений бить американским вооружением по приграничной территории России Соединенные Штаты дальше не продвинулись.

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что это разрешение решает только тактическую цель. Вместо этого ВСУ должны получить возможность атаковать ракетами аэродромы стратегической авиации, откуда РФ наносит террористические удары по городам Украины.

Вашингтон в первые дни саммита НАТО посылал неоднозначные сигналы по расширению радиуса применения оружия.

Украина прилагает все усилия, чтобы получить от США разрешение на удары по аэродромам на территории РФ. Против российского террора готовится мощный военно-дипломатический удар, о чем заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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