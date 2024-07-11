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Удары вглубь России американским оружием: в США призвали снять ограничения для ВСУ

Юрий Берендий
11 июля 2024, 00:13
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Спикер Палаты представителей Конгресса США отмечает, что Украина должна иметь возможность вести войну так, как она сама считает нужным.
Удары вглубь России американским оружием: в США призвали снять ограничения для ВСУ
Удары вглубь территории РФ - в США призвали снять ограничения с ВСУ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, СтратКом ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский находясь с официальным визитом в США провел переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. В частности в ходе переговоров Майк Джонсон сообщил о позиции Конгресса США относительно ударов дальнобойным американским вооружением вглубь территории России. Об этом рассказал в комментарии "Голосу Америки" сразу после переговоров с украинским президентом.

По его словам, позиция Конгресса США заключается в том, чтобы позволить Силам обороны Украины гибкость в применении оружия, которое Украина уже получила от США.

"Чтобы они (ВСУ - ред.) могли вести войну так, как они считают нужным. И я сторонник этого. Я считаю, что это и было намерение Конгресса", - сказал он.

видео дня

В то же время впоследствии президент Украины Владимир Зеленский в своем Телеграмм-канале опубликовал видео переговоров со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. Президент Украины подчеркнул, что ключевой темой переговоров стала ссылка украинско-американского сотрудничества.

"Обсудили ожидания от саммита НАТО и прогресс Украины во внедрении реформ на пути к вступлению в ЕС и НАТО. Для экономической устойчивости нашего государства важна дальнейшая бюджетная поддержка со стороны США. Мир должен остаться местом, где побеждают свобода и демократические ценности", - написал Зеленский.

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары дальнобойным оружием по территории РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Вашингтоне провел первые переговоры с новым премьер-министром Британии Киром Стармером, где обсуждалось практическое применение британских ракет Storm Shadow для ударов по территории РФ в контексте начала поставок Украине самолетов F-16.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер дал понять, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории России. Таким образом, Стармер подтвердил продолжение политики предыдущего британского правительства по использованию оружия большой дальности в российско-украинской войне. Как отмечает Bloomberg, Стармер согласился, что Украина должна решать, как использовать ракеты Storm Shadow.

Украина прилагает все усилия, чтобы получить от США разрешение на удары по аэродромам на территории РФ. Против российского террора готовится мощный военно-дипломатический удар, о чем заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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