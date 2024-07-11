Ракетный удар РФ по Украине 8 июля: спасатели назвали число погибших и раненых

В результате массированного удара РФ по Украине в понедельник, 8 июля, погибли 44 человека, еще 196 человек получили ранения.

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Результаты удар по детской больнице Охматдет 8 июля / Коллаж: Главред, фото: ДСНС, Андрей Ермак

В результате массированного удара страны-агрессора РФ по Украине в минувший понедельник, 8 июля, погибли 44 человека, а еще 196 человек получили ранения. Об этом заявила руководитель пресс-службы ГСЧС Украины Светлана Водолага, сообщает Еспресо.

По ее данным, в Киеве погибло 33 человека, в Кривом Роге — 11.

"Под обстрелы в утреннее время попали Киев, Днепр, Кривой Рог и частично Киевская область. К сожалению, погибли 44 человека и 196 человек пострадали, из них 10 детей. Спасателями были спасены 11 человек, из них трое детей", — сообщила Водолага.

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По ее словам, в Киеве в тот день погибли 33 и пострадали 125 человек, из них — 10 детей. Кроме того, медиками и спасателям удалось спасти 11 человек.

Водолага отметила, что 8 июля спасатели выезжали в семь районов столицы, в Киеве было обработано более 500 заявок на линию 101 относительно попаданий и падения обломков.

"В целом спасатели работали на 18 локациях. Самыми массированными и страшными были пять локаций — детская больница Охматдет, медицинское учреждение Адонис, жилой дом в Шевченковском районе, в Голосеевском районе и бизнес-центр на Ушинского. Именно та, где погибли люди", — отметила она.

Что такое детская больница "Охматдет" Многопрофильное диагностически-лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Крупнейшая детская больница в Украине, которую россияне атаковали крылатыми ракетами 8 июля.

Массированный ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 - что известно

Утром 8 июля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар - под ударом РФ была вся Украина. В Киеве ракетами было повреждено здание крупнейшей в Украине детской больницы Охматдет.

Также "сложился" подъезд пятиэтажки в Шевченковском районе. А во время уже повторной атаки на Киев днем было повреждено здание роддома в Днепровском районе. Были прилеты по энергетическим объектам столицы.

Утром 10 июля в ГосЧС сообщили, что в Киеве завершились аварийно-спасательные и восстановительные работы после ракетной атаки РФ 8 июля.

В результате вражеских обстрелов в столице погибли 33 человека, из них 5 детей. Также 121 человек пострадал, в том числе 10 детей. 11 человек были спасены.

Следователи СБУ установили, что страна-агрессор Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101. На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

РФ ударила по клинике крылатой ракетой Х-101, которая содержит западные компоненты.

"Россия производит почти в восемь раз больше Х-101, чем до полномасштабного вторжения, и по-прежнему зависит от запчастей из западных стран, особенно из США", - пишут журналисты Financial Times.

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