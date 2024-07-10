После удара по "Охматдету": РФ в ООН устроила ланч с котлетой по-киевски

После обсуждения российского ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве дипломаты из страны-агрессора РФ устроили в ООН обед с котлетой по-киевски.

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Удар по Охматдету - РФ в ООН устроила ланч с котлетой по-киевски/ коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

После заседания Совета Безопасности ООН, на котором обсуждался ракетный удар страны-агрессора РФ по киевской детской больнице Охматдет 8 июля, российское представительство устроило ланч по случаю своего председательства в учреждении, где основным блюдом в меню была указана "котлета по-киевски с картофельным пюре". Об этом в среду, 10 июля, сообщает агентство Укринформ.

"Моральная деградация российской дипломатии очевидна", – прокомментировал ситуацию постпред Украины при ООН Сергей Кислица после заседания Совбеза.

Кроме того, украинский дипломат отметил, что ланч, организованный Россией, оплачен кровавыми деньгами.

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"Не могу понять, как можно пожимать руку Небензи (руководитель русской делегации в ООН – Главред) и принимать приглашение на ланч с ним, оплаченный кровавыми деньгами. На следующей неделе в Нью-Йорк также допустят шефа Небензи Лаврова, следовательно уровень токсичности в штаб-квартире ООН еще больше возрастет. Хорошо, что ему хоть не позволяют свободно передвигаться дальше от радиуса, установленного властями США", – сказал Кислица.

Что такое детская больница "Охматдет" Многопрофильное диагностически-лечебное учреждение в Киеве, которое оказывает специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь детскому населению Украины. Крупнейшая детская больница в Украине, которую россияне атаковали крылатыми ракетами 8 июля.

Массированный ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 - что известно

Утром 8 июля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар - под ударом РФ была вся Украина. В Киеве ракетами было повреждено здание крупнейшей в Украине детской больницы Охматдет.

Также "сложился" подъезд пятиэтажки в Шевченковском районе. А во время уже повторной атаки на Киев днем было повреждено здание роддома в Днепровском районе. Были прилеты по энергетическим объектам столицы.

Утром 10 июля в ГосЧС сообщили, что в Киеве завершились аварийно-спасательные и восстановительные работы после ракетной атаки РФ 8 июля.

В результате вражеских обстрелов в столице погибли 33 человека, из них 5 детей. Также 121 человек пострадал, в том числе 10 детей. 11 человек были спасены.

Следователи СБУ установили, что страна-агрессор Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101. На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

РФ ударила по клинике крылатой ракетой Х-101, которая содержит западные компоненты.

"Россия производит почти в восемь раз больше Х-101, чем до полномасштабного вторжения, и по-прежнему зависит от запчастей из западных стран, особенно из США", - пишут журналисты Financial Times.

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