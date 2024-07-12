Ситуация обостряется: в ВСУ назвали новое 'самое горячее' направление фронта

Российские оккупанты сместили основную интенсивность активных наступательных действий из города Часов Яр на Торецкое направление. Однако, враг продолжает обстреливать город. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.
По его словам, несмотря на то, что активные бои россияне решили развернуть на Торецком направлении, они все еще сохраняют интерес к городу Часов Яр в Донецкой области
Волошин сообщил, что за минувшие сутки город Часов Яр подвергся 389 обстрелам. Днем ранее было зафиксировано 341 обстрел.
По словам спикера, самые интенсивные бои уже несколько месяцев продолжаются в направлении Покровска, и их активность не снижается.
"Покровское направление уже не один месяц остается самым горячим по всей линии боевого соприкосновения. Враг не прекращает попыток и концентрирует свои усилия. Захватчики при поддержке авиации пытаются вытеснять наши подразделения с занимаемых позиций", - сообщил Назар Волошин.
По словам спикера, на Покровском направлении армия РФ несет значительные потери. За минувшие сутки там погибло и было ранено более 200 оккупантов, уничтожено танк, две боевые машины пехоты, артиллерийскую систему, пять автомобилей и два мотоцикла. Повреждены еще 16 единиц военной техники.
Кто такой Назар Волошин?
Назар Волошин - спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", созданной во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году и отвечающей за восточный участок линии боевого соприкосновения. Ранее работал в Организации Объединенных Наций.
Наступление РФ на Востоке - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики группы DeepState в Telegram указали на оккупацию села Евгеновка, находящегося в 20 километрах от Покровска российскими войсками.
В мае и июне 2024 года среднесуточные потери страны-агрессора России убитыми и ранеными достигли максимальных показателей за все время полномасштабного вторжения в Украину. По данным нового разведывательного обзора Министерства обороны Великобритании, в мае оккупанты теряли 1262 человека в день, а в июне - 1163. В общем, за последние два месяца, оккупационные войска потеряли более 70 тысяч военных.
Несмотря на миллиарды долларов в виде дополнительного оружия и помощи в сфере безопасности, о которых НАТО объявило на этой неделе, Украина, вероятно, не будет готова начать контрнаступление или отвоевать у России большие участки территории до следующего года. Об этом пишет американское издание The New York Times.
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