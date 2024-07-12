Помощи Запада будет недостаточно для начала контрнаступления ВСУ в 2024 году — NYT

Поставки ракет, боевых машин, боеприпасов и средств ПВО из США и европейских стран на линию фронта займут недели, если не месяцы.

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Контрнаступление ВСУ вряд ли возможно в 2024 году - NYT / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Несмотря на миллиарды долларов в виде дополнительного оружия и помощи в сфере безопасности, о которых НАТО объявило на этой неделе, Украина не будет готова начать контрнаступление или отвоевать у России большие участки территории до следующего года. Об этом пишет американское издание The New York Times.

Отмечается, что поставки ракет, боевых машин, боеприпасов и средств ПВО из США и европейских стран на линию фронта займут недели, если не месяцы. Кроме того, некоторое вооружение еще не закуплено и не произведено.

"За последние два года война истощила запасы вооружений союзников по НАТО и продемонстрировала, насколько медленно правительства и коммерческие производители наращивают производство оружия", - пишет издание.

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Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что истребители F-16 будут доставлены на Украину этим летом. Но даже тогда они могут использоваться в основном в оборонительных целях, поскольку вопрос использования самолетов в воздушном пространстве РФ до сих пор обсуждается.

Большинство обещаний Украине на саммите НАТО были описаны как долгосрочные обязательства по обеспечению безопасности страны в течение следующего десятилетия. Они включают новый координационный центр НАТО по вооружениям и обучению, базирующийся в Германии, и военную помощь в размере 43 миллиардов долларов от государств альянса в 2025 году.

Высокопоставленный представитель НАТО заявил, что эта поддержка позволит Украине в следующем году дать отпор России, в то время как Украина ждет прибытия большего количества западного оружия и перебрасывает на фронт больше своих войск.

Отдельно высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что украинцы будут продолжать обороняться в течение следующих шести месяцев, что не позволит им получить значительных преимуществ на поле боя.

При этом американские чиновники и аналитики говорят, что ситуация на фронте существенно изменилась за последние несколько недель, поскольку около 61 миллиарда долларов помощи, одобренной Конгрессом в мае, начинают укреплять украинскую оборону.

В частности, Украина замедлила территориальное продвижение России в Донецкой области и остановила российское контрнаступление возле Харькова.

Военная помощь Украине - последние новости

США выделили Украине новый пакет военной помощи. Его общая стоимость составляет 225 миллионов долларов.

Нидерланды объявили о выделении дополнительного пакета военной помощи для Украины на 300 миллионов евро, которые пойдут на закупку боеприпасов для самолетов типа F-16, которые вскоре получит Украина.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал новый дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 миллионов канадских долларов.

Руководители США, Нидерландов, Германии, Италии и Румынии обязались предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны. В целом, партнеры пообещали выделить более одного миллиарда долларов на поддержку ПВО Украины, новые системы ПВО и "сотни дополнительных перехватчиков в течение следующего года".

Правительство Австралии намерено предоставить Украине еще $250 миллионов военной поддержки - это самая большая помощь от этой страны с момента вторжения России в Украину.

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