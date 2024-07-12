Полный провал Кремля: в Британии озвучили рекордные потери России

Новая Харьковская операция не только не принесла успеха оккупантам, но и поставила новые антирекорды для России.

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Оккупанты теряют все больше военных в Украине / Коллаж: Главред, фото: flickr

В мае и июне 2024 года среднесуточные потери страны-агрессора России убитыми и ранеными выросли до максимальных за все время полномасштабного вторжения в Украину показателей.

Как сообщается в новом разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании в соцсети X, в мае оккупанты теряли 1262 человека, а в следующем месяце - 1163 военнослужащих. В целом, по подсчетам разведки, оккупационные войска за последние два месяца, скорее всего, потеряли убитыми и ранеными более 70 тысяч военных.

В Минобороны Британии объясняют рост потерь РФ открытием оккупантами нового фронта в Харьковской области при сохранении предыдущих темпов наступательных операций вдоль других участков фронта.

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"Хотя этот новый подход увеличил давление на фронте, эффективная украинская оборона и проблемы с подготовкой российских военных уменьшают способность РФ использовать любые технические успехи несмотря на попытки еще больше растянуть линию фронта", - говорится в обзоре.

Представители ведомства предполагают, что и в течение следующих двух месяцев среднее количество российских потерь, скорее всего, будет продолжать превышать тысячу человек в день. Это связывают с тем, что РФ не останавливается в намерениях захватить украинские позиции массированными наступательными действиями.

Потери армии РФ за время полномасштабной войны в Украине

Напомним, недавно стало известно, что Силы обороны Украины в ходе боев на восточном направлении фронта смогли обезвредить около 82 тысяч российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" в апреле зафиксированы потери РФ - более 24 тысяч военных, в мае - почти 26 тысяч оккупантов, а в июне - почти 32 тысячи.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупационные войска используют своих военных, как "пушечное мясо", несмотря на человеческий ресурс и резерв. Именно поэтому количество личного состава армии РФ постоянно сокращается.

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