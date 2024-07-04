Российские военные быстро заканчиваются - Жданов ответил почему

Российских военных используют как "пушечное мясо", а также для массированных штурмов, поэтому они быстро заканчиваются.

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Российские военные как "пушечное мясо" / коллаж: Главред фото: Униан, Фокус

С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупационные войска используют своих военных, как "пушечное мясо", несмотря на человеческий ресурс и резерв. Именно поэтому количество личного состава армии РФ постоянно сокращается. Об этом в интервью Главреду рассказал военный аналитик, полковник запаса Олег Жданов.

"А что важно - происходит деградация российских солдат в отношении боевого опыта. Получается, за счет поставок "пушечного мяса" идет естественный отбор: все, кто выжил в первом бою, продолжают наращивать навыки и обучаться. Слабых убивают, сильные остаются", - заявил аналитик.

Также он отметил, что несмотря на катастрофические потери личного состава, в ряды ВДВ россияне набирают ветеранов и стараются поддерживать профессиональный уровень этих войск.

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"Считайте сами, в РФ объявлена мобилизация 150 тысяч человек в этом году, ее продлили до 15 июля, потому что не могут набрать такого количества призывников. "Госдума РФ" приняла поправку в закон о том, что после принятия присяги солдат имеет право подписать контракт, то есть призывник уже считается подготовленным солдатом", - подчеркнул Жданов.

По его словам, из 147 тысяч уже набранных призывников примерно 50 тысяч подпишут контракт и будут отправлены на фронт. Именно таким образом противник укомплектовывается сейчас людьми.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Аналитик отметил, что у россиян не так много осталось инженерной техники. Именно поэтому на многих участках фронта работают гражданские тракторы и бульдозеры, а украинские дроны продолжают их уничтожать.

Война России против Украины

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты готовят новые ударные подразделения для того, чтобы оттянуть силы и резервы украинской армии с восточного направления на север.

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин убежден, что сможет выиграть войну против Украины, затягивая боевые действия на неопределенный срок. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.

Активные операции России на направлениях Часов Яр, Торецк и Авдеевка свидетельствуют о возможности Москвы использовать давление на Торецк для продвижения в районе Часового Яра или Авдеевки. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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