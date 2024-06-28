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Что будет, если Китай нападет на Тайвань: Жданов заявил о напряженной ситуации

Юлия Закрепа
28 июня 2024, 03:33
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Жданов раскрыл, что у Китая есть одна большая проблема и она может обостриться в любой момент.
Что будет, если Китай нападет на Тайвань: Жданов заявил о напряженной ситуации
Что будет, если Пекин таки нападет на Тайвань / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: google.maps

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал, какие могут быть последствия для Китая, если Пекин таки нападет на Тайвань.

Жданов подчеркнул, что ситуация, связанная с Тайванем, серьезно завязана на экономику, поэтому в случае дестабилизации обстановки США способны ввести любые санкции.

"Какими неприятными могут быть санкции, Китай может почувствовать уже сейчас, когда Европа надавила на Пекин повышением пошлин на китайские товары, которые заходят в европейские страны. Китаю от этого очень больно, и Си Цзиньпинь уже не раз допускал резкие высказывания в адрес Европы с обвинениями в неправильной политике. Но Си пока держится и не сдается", - пояснил эксперт.

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Жданов также добавил, что у Китая также есть одна большая проблема. Она может обостриться в любой момент, и Пекин в очередной раз столкнется с препятствиями. Речь идет о перепроизводстве: если закрывается любой рынок, куда идет китайский экспорт, то государство погрязнет в собственных товарах.

"Один из таких примеров - кризис в строительной отрасли. Чтобы предотвратить ипотечный коллапс, Китай выкупил у застройщиков все непроданные квартиры и не допустил банкротства. Пока у государства есть деньги, такие меры могут предприниматься. Но ведь потом ресурса может не быть. И что делать государству с такими квартирами - большой вопрос", - отметил военный эксперт.

Китай инфографика
Кого поддерживает Китай / Инфографика: Главред

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Напомним, что возле Тайваня засветилась атомная подводная лодка Китая. Атомная подводная лодка ВМС Китая, вооруженная баллистическими ракетами, вынырнула рядом с тайваньским судном рыбаков примерно в 200 км от западного побережья острова.

Олег Жданов также заявил, что Китай может начать прямые поставки оружия для РФ. Китай фактически придерживается пророссийской позиции. Поэтому не стоит верить обещаниям председателя КНР Си Цзиньпина о том, что он не собирается поставлять вооружение стране-агрессору России.

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