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Возле Тайваня засветилась атомная подводная лодка Китая: в Reuters раскрыли угрозы

Юлия Закрепа
18 июня 2024, 20:46
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Известно, что такие атомные лодки могут находиться под водой в течение многих месяцев и редко всплывать на поверхность.
Возле Тайваня засветилась атомная подводная лодка Китая: в Reuters раскрыли угрозы
Атомная подводная лодка подплыла к Тайваньскому проливу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Сегодня, 18 июня, в Тайваньском проливе зафиксировали китайскую атомную подводную лодку, которая была вооружена баллистическими ракетами.

В материале Reuters говорится, что атомная подводная лодка ВМС Китая класса "Цзинь", вооруженная баллистическими ракетами, вынырнула рядом с тайваньским судном рыбаков примерно в 200 км от западного побережья острова.

В то же время министр обороны Тайваня Веллингтон Ку подтвердил эту информацию, заявив, что они "понимают" ситуацию с разведкой. Он также добавил, что военные островной страны следили за китайской лодкой.

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"Узкий пролив, отделяющий Тайвань от Китая, часто является источником напряжения. Тайвань сообщает о том, что китайские военные самолеты и военные корабли действуют там ежедневно, поскольку Пекин пытается отстаивать свои претензии на суверенитет над демократически управляемым островом", - рассказывает Reuters.

Источник информационного агентства из тайваньских спецслужб отметил, что атомная подводная лодка КНР скорее всего возвращалась из Южнокитайского моря в порт приписки Циндао, а всплыла она, вероятно, из-за неисправности.

Отмечается, что такие атомные лодки могут находиться под водой в течение многих месяцев и редко всплывать на поверхность.

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Напомним, что Китай пригрозил Тайваню и начал учения войск. По данным СМИ, на фоне военных учений Китая вблизи острова Тайвань, КНР может прибегнуть к прямой вооруженной агрессии уже в июне 2024 года.

Спикер Джонсон обнародовал 4 плана помощи США Украине, Израилю и Тайваню. По словам двух законодателей от "республиканцев" на встрече, план заключается в том, чтобы переместить четыре законопроекта под одну процедурную норму.

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