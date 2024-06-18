Возле Тайваня засветилась атомная подводная лодка Китая: в Reuters раскрыли угрозы

Известно, что такие атомные лодки могут находиться под водой в течение многих месяцев и редко всплывать на поверхность.

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Атомная подводная лодка подплыла к Тайваньскому проливу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Сегодня, 18 июня, в Тайваньском проливе зафиксировали китайскую атомную подводную лодку, которая была вооружена баллистическими ракетами.

В материале Reuters говорится, что атомная подводная лодка ВМС Китая класса "Цзинь", вооруженная баллистическими ракетами, вынырнула рядом с тайваньским судном рыбаков примерно в 200 км от западного побережья острова.

В то же время министр обороны Тайваня Веллингтон Ку подтвердил эту информацию, заявив, что они "понимают" ситуацию с разведкой. Он также добавил, что военные островной страны следили за китайской лодкой.

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"Узкий пролив, отделяющий Тайвань от Китая, часто является источником напряжения. Тайвань сообщает о том, что китайские военные самолеты и военные корабли действуют там ежедневно, поскольку Пекин пытается отстаивать свои претензии на суверенитет над демократически управляемым островом", - рассказывает Reuters.

Источник информационного агентства из тайваньских спецслужб отметил, что атомная подводная лодка КНР скорее всего возвращалась из Южнокитайского моря в порт приписки Циндао, а всплыла она, вероятно, из-за неисправности.

Отмечается, что такие атомные лодки могут находиться под водой в течение многих месяцев и редко всплывать на поверхность.

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Напомним, что Китай пригрозил Тайваню и начал учения войск. По данным СМИ, на фоне военных учений Китая вблизи острова Тайвань, КНР может прибегнуть к прямой вооруженной агрессии уже в июне 2024 года.

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