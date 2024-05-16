РФ приняла на вооружение еще одну баллистическую ракету: в чем ее особенность

Российское командование, как утверждают путинские пропагандисты, передало на вооружение оккупантам межконтинентальную баллистическую ракету морского базирования "Булава". Defense Express указывает, что эту же ракету россияне передавали войскам в 2018 году.
Булава - характеристики ракеты
- Ракета предназначена для атомных стратегических подводных ракетных крейсеров проектов 995 и 995А ("Борей" и "Борей-А").
- Максимальная дальность - 9300 км.
- Масса - 36,8 т.
- Первый пуск "Булавы" состоялся в 2005 году, в 2007-м было принято решение о серийном производстве деталей этой ракеты.
- Аналитики указывают, что эту ракету российское войско уже принимало на вооружение в 2018 году. Тогда же пропагандисты отчитывались об "успешном" выполнении программы контрольных стрельб.
Тогда как в 2023 году сами же россияне отмечали необходимость модернизировать "Булаву", что, по мнению экспертов, "может свидетельствовать о том, что ракета не соответствует задекларированным характеристикам или имеет проблемы с надежностью".
Удары России - взрывы в Украине
Российские войска параллельно наступлению на фронте продолжают терроризировать украинские города ударами по гражданской инфраструктуре. Из-за регулярных обстрелов Укрэнерго ввело аварийные отключения света во всех регионах страны, в том числе в Киеве.
Накануне, 14 мая, враг ударил бомбами по жилому дому в Харькове, более 20 человек получили повреждения.
Уже в среду, 15 мая, противник атаковал гражданский объект в Николаеве. По последним данным, количество пострадавших возросло до 5 человек.
Также вчера взрывы прогремели в Днепре. Около 3.30 в районе города Днепр подразделением Воздушное командование "Восток" сбита управляемая авиационная ракета Х-59/69.
Что известно о Defense Express
Defense Express - украинская информационно консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Выдает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.
Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.
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