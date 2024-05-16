РФ приняла на вооружение еще одну баллистическую ракету: в чем ее особенность

У этой ракеты "очень интересная история", указывают военные аналитики.

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Россия может применить против Украины новые ракеты / Коллаж Главреда. Фото: Defense Express

Российское командование, как утверждают путинские пропагандисты, передало на вооружение оккупантам межконтинентальную баллистическую ракету морского базирования "Булава". Defense Express указывает, что эту же ракету россияне передавали войскам в 2018 году.

Булава - характеристики ракеты

Ракета предназначена для атомных стратегических подводных ракетных крейсеров проектов 995 и 995А ("Борей" и "Борей-А").

Максимальная дальность - 9300 км.

Масса - 36,8 т.

Первый пуск "Булавы" состоялся в 2005 году, в 2007-м было принято решение о серийном производстве деталей этой ракеты.

Аналитики указывают, что эту ракету российское войско уже принимало на вооружение в 2018 году. Тогда же пропагандисты отчитывались об "успешном" выполнении программы контрольных стрельб.

Тогда как в 2023 году сами же россияне отмечали необходимость модернизировать "Булаву", что, по мнению экспертов, "может свидетельствовать о том, что ракета не соответствует задекларированным характеристикам или имеет проблемы с надежностью".

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Удары России - взрывы в Украине

Российские войска параллельно наступлению на фронте продолжают терроризировать украинские города ударами по гражданской инфраструктуре. Из-за регулярных обстрелов Укрэнерго ввело аварийные отключения света во всех регионах страны, в том числе в Киеве.

Накануне, 14 мая, враг ударил бомбами по жилому дому в Харькове, более 20 человек получили повреждения.

Уже в среду, 15 мая, противник атаковал гражданский объект в Николаеве. По последним данным, количество пострадавших возросло до 5 человек.

Также вчера взрывы прогремели в Днепре. Около 3.30 в районе города Днепр подразделением Воздушное командование "Восток" сбита управляемая авиационная ракета Х-59/69.

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Выдает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

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