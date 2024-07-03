УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Под угрозой 2 области Украины: РФ изменила тактику для наступления - генерал-разведчик

Юрий Берендий
3 июля 2024, 11:12
317
РФ изменила тактику наступательных действий в Украине, сосредоточившись на оттягивании Сил обороны с Востока Украины на север, отмечает генерал-разведчик.
Под угрозой 2 области Украины: РФ изменила тактику для наступления - генерал-разведчик
Россияне применили новую тактику для наступления в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ОК "Запад"

Российские оккупанты готовят новые ударные подразделения для того, чтобы оттянуть силы и резервы украинской армии с восточного направления на север. Об этом в эфире FREEДОМ сообщил генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

Генерал напомнил, что российский диктатор Владимир Путина приказал своим войскам захватить Луганскую и Донецкую области Украины в пределах их административных границ.

"Эта задача стоит уже много месяцев, и они никак не могут ее реализовать. Изменили тактику... Решили расширить зону боевых действий, усилить некоторые направления войсками, боевой техникой и особенно количеством обстрелов - это удары КАБами, ракетами, это, конечно, прорывы в отдельных местах, где мы раньше не фиксировали большие группировки", - сказал генерал.

видео дня

Маломуж делает вывод, что из-за этого россиянами была разработана операция для ударов в Харьковском направлении, с возможностью привлечения Сумского направления, чтобы заставить украинское командование перебросить значительную часть сил и войск на север.

Он отметил, что планы по Харьковскому направлению не удалось россиянам реализовать, поскольку Силы обороны Украины их остановили. По его словам, бои велись в сложных условиях, однако украинские военные смогли не только стабилизировать ситуацию вблизи Волчанска и Липцов, но и осуществлять контрудары.

"И сейчас в ряде секторов города мы держим мощно позиции, но и окружаем агрегатный завод. Поэтому в данной ситуации - это очень перспективная тема в плане не только деблокировать наши отдельные направления, где они заняли позиции, но и выбить из этих регионов. Но точка очень горячая", - сказал Маломуж.

Маломуж отметил, что враг в этой ситуации создает новые ударные группы, пытаясь не только "прощупывать" оборону ВСУ в направлении Волчанск-Липцы, но и на других участках, постоянно нависая над Сумской дугой, предполагая возможные ротации или передислокацию украинских сил с востока.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин убежден, что сможет выиграть войну против Украины, затягивая боевые действия на неопределенный срок. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.

Активные операции России на направлениях Часов Яр, Торецк и Авдеевка свидетельствуют о возможности Москвы использовать давление на Торецк для продвижения в районе Часового Яра или Авдеевки. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска пока не могут захватить населенные пункты в Донецкой и Харьковской областях, как это планировалось в Кремле, из-за сильного сопротивления Вооруженных сил Украины. Сейчас у врага появилась новая цель - перерезать трассу Покровск-Константиновка, что может усложнить обеспечение обороны на восточном фронте. Об этом сообщил военный эксперт и полковник ВСУ Владислав Селезнев, который является спикером Генерального штаба ВСУ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине
Реклама

Главное за день

"Что-то происходит": в ВМС ВСУ прокомментировали ночные взрывы в Новороссийске

"Что-то происходит": в ВМС ВСУ прокомментировали ночные взрывы в Новороссийске

12:00 Украина
Выборы во Франции: способна ли Марин Ле Пен втянуть Париж в парламентский кризис

Выборы во Франции: способна ли Марин Ле Пен втянуть Париж в парламентский кризис

11:40 Мнения
Среди пострадавших – девочка-подросток: в Днепре жертвы и раненые после удара РФ

Среди пострадавших – девочка-подросток: в Днепре жертвы и раненые после удара РФ

11:34 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

В России скоропостижно скончался популярный актер 6902

В России скоропостижно скончался популярный актер

Оккупанты нашли способ быстро проникать за линию фронта и атаковать позиции ВСУ - Newsweek 6030

Оккупанты нашли способ быстро проникать за линию фронта и атаковать позиции ВСУ - Newsweek

Чтобы не отравиться: стала известна точная длительность хранения вареной гречки 5266

Чтобы не отравиться: стала известна точная длительность хранения вареной гречки

На каких условиях на Банковой готовятся к миру с РФ - эксперт 3545

На каких условиях на Банковой готовятся к миру с РФ - эксперт

Последние новости

12:14

Тест на дальтонизм: как по картинке определить ваше восприятие цвета

12:09

О заморозке можно забыть: как сохранить укроп на зиму - интересные способыВидео

12:00

"Что-то происходит": в ВМС ВСУ прокомментировали ночные взрывы в Новороссийске

11:58

ГУР уничтожило десяток единиц техники оккупантов: появились яркие кадрыВидео

11:40

Выборы во Франции: способна ли Марин Ле Пен втянуть Париж в парламентский кризисмнение

НАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – ХараНАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – Хара
11:38

Известный комик выехал из Украины и намекнул, что возвращаться не планируетВидео

11:34

Среди пострадавших – девочка-подросток: в Днепре жертвы и раненые после удара РФФотоВидео

11:31

Новый холостяк Александр "Терен" обольстительно станцевал бачатуВидео

11:12

Под угрозой 2 области Украины: РФ изменила тактику для наступления - генерал-разведчик

Реклама
10:59

Нет паспорта РФ - нет жилья: в Скадовске мародерствуют оккупанты

10:43

Украинцам выплатят до 3100 гривен ко Дню Независимости: кто получит деньги - ПФУ

10:42

Аналог иранского Shahed: Китай разрабатывает ударные дроны для РФ

10:38

В Госдепе назвали условие расширения ударов ВСУ оружием США по территории РФ

10:31

Китайский гороскоп на завтра 4 июля: Змеям - сложный день, Собакам - приход финансов

10:14

Агрономы: Использование безопасных СЗР делает невозможной потраву пчел

10:01

Кристина Орбакайте высказалась об Алле Пугачевой и заговорила о мире со сцены

09:47

Путин считает, что выиграет войну: в ISW раскрыли шокирующую тактику диктатора

09:41

Уступок по территориям не будет: Ермак жестко ответил на план Трампа по Украине

09:38

В Днепре прогремели взрывы: три человека погибли, 18 - пострадали

09:07

"Требовали продюсеры": у Кристины Соловий много вопросов к Артему Пивоварову

Реклама
09:00

Мирный план Трампа для громкой победы Украинымнение

08:57

Оккупанты засуетились на Торецком направлении: в ISW сказали, в чем опасность

08:55

Войну может прекратить один телефонный звонок: президент Финляндии раскрыл детали

08:52

Гороскоп на завтра 4 июля: Стрельцам пора к врачу, Раки - разбогатеют

08:26

В Новороссийске гремели взрывы: в РФ заявили об атаке морских дронов

08:13

Условие присоединения Украины к НАТО: в Пентагоне расставили все точки над "і"

08:10

Почему Украина страдает от экономических проблем?мнение

06:10

Как РФ устроила налет дронов по Украине в июне: что стоит знатьмнение

04:40

Почему стиральная машина бьется током: как избежать смертельной опасности

04:15

Только единицы найдут слово за 5 секунд: загадка для самых сообразительных

03:32

Без кондиционера и вентилятора: как охладить квартиру в жару - лучшие советы

02:30

Нужно ли чистить молодую картошку перед тем как варить: ответ сразит наповалВидео

02:00

Мужчина прятался от камер: Кристину Орбакайте разоблачили

01:51

Гороскоп на июль 2024 для Рыб: новый доход и хорошие новостиВидео

01:25

Русское (не)гостеприимство: на Канье Уэста в РФ написали донос после его визита

00:57

Фронтвумен The Hardkiss показала трогательный "подарок" от фанатки

00:43

Трамп хочет "отдать" Путину украинские земли, чтобы закончить войну в Украине

00:40

Кристина Агилера поразила своим экстремальным похудениемВидео

00:19

Невероятно сильная магнитная буря: Украину атаковал новый почти 6-балльный шторм

00:01

Отчаянный шаг: король Чарльз ведет переговороы с Гарри

Реклама
02 июля, вторник
22:47

В США прокомментировали предложение Орбана о прекращении огня: что должна сделать РФ

22:47

Сийярто консультировался с Москвой, пока Орбан уговаривал Зеленского

22:08

Россия нарушила воздушное пространство страны НАТО: появилась реакция МИД

22:00

Мужчина купил рыбные консервы в магазине: то, что он нашел внутри - противно

21:25

В Севастополе горит база оккупантов: "губернатор" придумал глупую отмазку

21:11

Наказание до 2500 фунтов стерлингов: почему в Британии штрафуют за осу в машине

21:10

"Ей легко дашь 33": 17-летняя внучка Маслякова перебрала с пластикой - Сеть удивленаФото

20:52

"Война заканчивается": Украина сокращает расходы на военные нужды

20:31

Будут белоснежными: как отмыть желтые пятна на подушках без стирки - топ-3 метода

20:19

Лукашенко раскудахтался об украинской армии под боком: бредит эскалацией

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять