Под угрозой 2 области Украины: РФ изменила тактику для наступления - генерал-разведчик

РФ изменила тактику наступательных действий в Украине, сосредоточившись на оттягивании Сил обороны с Востока Украины на север, отмечает генерал-разведчик.

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Россияне применили новую тактику для наступления в Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ОК "Запад"

Российские оккупанты готовят новые ударные подразделения для того, чтобы оттянуть силы и резервы украинской армии с восточного направления на север. Об этом в эфире FREEДОМ сообщил генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

Генерал напомнил, что российский диктатор Владимир Путина приказал своим войскам захватить Луганскую и Донецкую области Украины в пределах их административных границ.

"Эта задача стоит уже много месяцев, и они никак не могут ее реализовать. Изменили тактику... Решили расширить зону боевых действий, усилить некоторые направления войсками, боевой техникой и особенно количеством обстрелов - это удары КАБами, ракетами, это, конечно, прорывы в отдельных местах, где мы раньше не фиксировали большие группировки", - сказал генерал. видео дня

Маломуж делает вывод, что из-за этого россиянами была разработана операция для ударов в Харьковском направлении, с возможностью привлечения Сумского направления, чтобы заставить украинское командование перебросить значительную часть сил и войск на север.

Он отметил, что планы по Харьковскому направлению не удалось россиянам реализовать, поскольку Силы обороны Украины их остановили. По его словам, бои велись в сложных условиях, однако украинские военные смогли не только стабилизировать ситуацию вблизи Волчанска и Липцов, но и осуществлять контрудары.

"И сейчас в ряде секторов города мы держим мощно позиции, но и окружаем агрегатный завод. Поэтому в данной ситуации - это очень перспективная тема в плане не только деблокировать наши отдельные направления, где они заняли позиции, но и выбить из этих регионов. Но точка очень горячая", - сказал Маломуж.

Маломуж отметил, что враг в этой ситуации создает новые ударные группы, пытаясь не только "прощупывать" оборону ВСУ в направлении Волчанск-Липцы, но и на других участках, постоянно нависая над Сумской дугой, предполагая возможные ротации или передислокацию украинских сил с востока.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин убежден, что сможет выиграть войну против Украины, затягивая боевые действия на неопределенный срок. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.

Активные операции России на направлениях Часов Яр, Торецк и Авдеевка свидетельствуют о возможности Москвы использовать давление на Торецк для продвижения в районе Часового Яра или Авдеевки. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска пока не могут захватить населенные пункты в Донецкой и Харьковской областях, как это планировалось в Кремле, из-за сильного сопротивления Вооруженных сил Украины. Сейчас у врага появилась новая цель - перерезать трассу Покровск-Константиновка, что может усложнить обеспечение обороны на восточном фронте. Об этом сообщил военный эксперт и полковник ВСУ Владислав Селезнев, который является спикером Генерального штаба ВСУ.

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