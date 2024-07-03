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Украинцам выплатят до 3100 гривен ко Дню Независимости: кто получит деньги - ПФУ

Мария Николишин
3 июля 2024, 10:43
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Заявления на разовую денежную выплату подаются до 1 августа. Если возможность подать заявление отсутствует, это можно сделать до 1 октября 2024 года.
Украинцам выплатят до 3100 гривен ко Дню Независимости: кто получит деньги - ПФУ
Украинцы могут получить деньги ко Дню Независимости / коллаж: Главред, фото: pixabay

В этом году ко Дню Независимости некоторые категории украинцев смогут получить разовую помощь от 450 до 3100 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что такие выплаты предназначены для лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и тех людей, которые работают в специальных условиях.

Механизм выплаты такой же, как был в 2023 году:

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  • Пенсионерам, которые имеют право на такую выплату, денежная помощь будет выплачена в августе вместе с пенсией - без дополнительного обращения.
  • Ветеранам войны, которые проходят службу / работают и не являются пенсионерами, средства будут направлены на небюджетные счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу / работают, на основании поданных заявок, в т.ч. через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
  • Тем, кто имеет право на выплату, не является пенсионером и не проходит службу/не работает, для получения помощи нужно подать в ПФУ заявление (произвольной формы). Выплата будет проведена по месту жительства лиц на текущий счет в уполномоченном банке.

Как сообщили в пресс-службе, заявления на разовую денежную выплату подаются до 1 августа. Если возможность подать заявление в указанный срок отсутствует, это можно сделать до 1 октября 2024 года.

Разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины выплачивается до 24 августа 2024 года в таких размерах:

  • лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

- I группы - 3100 гривень;

- II группы - 2900 гривень;

- III группы - 2700 гривень;

  • участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, - 1000 гривень;
  • лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, - 3100 гривень;
  • членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, - 650 гривень;
  • участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага - 450 гривен.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Выплаты украинцам - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине из-за роста тарифов на электроэнергию размер жилищных субсидий и льгот на жилищно-коммунальные услуги пересчитают.

Также украинские законы предусматривают материальную помощь на оздоровление для работников бюджетных учреждений, которая финансируется из фонда оплаты труда и рассчитывается как часть ежегодного оплачиваемого отпуска.

Ранее, Кабинет министров принял постановление, которое устанавливает выплату единовременного вознаграждения в сумме 70 тысяч гривен военнослужащим, которые 30 дней выполняют боевые действия на передовой, территории противника и временно оккупированной территории.

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