Путин считает, что выиграет войну: в ISW раскрыли шокирующую тактику диктатора

Российский диктатор Владимир Путин считает, что сможет одержать победу в войне против Украины, если будет затягивать боевые действия на неопределенное время. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По их словам, медленные, но постоянные успехи России на поле боя с конца 2023 года подтверждают оценку Путина и побуждают его избегать любого реального прекращения огня, которое могло бы положить конец войне.

По оценкам ISW, замораживание войны за нынешней линией разграничения предоставит России стратегически и оперативно важную украинскую территорию, на которой страна-оккупант сможет возобновить агрессию, используя опытную армию и восстановленную оборонно-промышленную базу.

"Прекращение огня в Украине на нынешних рубежах вряд ли остановит дальнейшую российскую агрессию и только предоставит России критическое время для восстановления своих сил для подготовки к будущей агрессии против Украины", - считают аналитики.

Они подчеркнули, что Москва ведет усиленную информационную кампанию, направленную на то, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам с РФ на российских условиях. Это в свою очередь лишь ослабит украинское государство.

"Любые российские, западные или другие попытки склонить Украину к преждевременным переговорам с Россией только ослабят Украину и поощряют дальнейшую российскую агрессию внутри и за пределами Украины", - отмечают в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.