Путин считает, что выиграет войну: в ISW раскрыли шокирующую тактику диктатора

Москва ведет усиленную информационную кампанию, направленную на то, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам на российских условиях, говорят аналитики.

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Путин может затягивать боевые действия в Украине / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот YouTube

Российский диктатор Владимир Путин считает, что сможет одержать победу в войне против Украины, если будет затягивать боевые действия на неопределенное время. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Путин, вероятно, считает, что Россия может затянуть войну на неопределенное время и выиграть войну на истощение, если сможет добиться отказа Украине в решительной международной поддержке", - сообщают аналитики.

По их словам, медленные, но постоянные успехи России на поле боя с конца 2023 года подтверждают оценку Путина и побуждают его избегать любого реального прекращения огня, которое могло бы положить конец войне.

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По оценкам ISW, замораживание войны за нынешней линией разграничения предоставит России стратегически и оперативно важную украинскую территорию, на которой страна-оккупант сможет возобновить агрессию, используя опытную армию и восстановленную оборонно-промышленную базу.

"Прекращение огня в Украине на нынешних рубежах вряд ли остановит дальнейшую российскую агрессию и только предоставит России критическое время для восстановления своих сил для подготовки к будущей агрессии против Украины", - считают аналитики.

Они подчеркнули, что Москва ведет усиленную информационную кампанию, направленную на то, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам с РФ на российских условиях. Это в свою очередь лишь ослабит украинское государство.

"Любые российские, западные или другие попытки склонить Украину к преждевременным переговорам с Россией только ослабят Украину и поощряют дальнейшую российскую агрессию внутри и за пределами Украины", - отмечают в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Когда закончится война в Украине - последние прогнозы

Напомним, как ранее сообщал Главред, развязанная Россией война против Украины может завершиться при двух условиях: отсутствии у оккупантов возможности продолжать боевые действия и усилении автономии российских регионов на фоне кризиса в Кремле.

Заместитель комбата 47-й Отдельной механизированной бригады ВСУ Магура Александр Гений Ширшин сказал, что шансы на то, что российско-украинская война завершится в ближайшие годы, равны нулю.

Стоит заметить, что затяжная война способствует расчетам Путина. Чем дольше продлится война, тем больше вероятность того, что РФ сможет достичь своих территориальных целей.

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