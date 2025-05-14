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Иванна Онуфрийчук рассказала, в каких традициях воспитывает сына от казахского миллионера

Анна Подгорная
14 мая 2025, 18:33
219
Ведущая "Танців с зірками" с большим интересом подходит к формированию сознания годовалого малыша.
Иванна Онуфрийчук с мужем и сыном
Иванна Онуфрийчук новости - ведущая рассказала о воспитании сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Краткое содержание:

  • Единственный сын Иванны Онуфрийчук растет в мультикультурной семье
  • Ведущая рассказала, как Адама знакомят с национальными традициями

В ноябре 2021 года украинская ведущая Иванна Онуфрийчук вышла замуж за казахского бизнесмена и миллионера по имени Алмаз, а в апреле 2024 года впервые стала мамой (об этом она официально сообщила лишь месяц спустя - прим. редактора). Недавно первенцу знаменитости, мальчику по имени Адам, исполнился один годик.

Про первый год в ответственной роли матери Онуфрийчук рассказала в интервью для 1plus1. В частности Иванна поделилась опытом воспитания малыша в мультикультурной семье - почитая украинские и казахские традиции.

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Молодая мама отметила, что пока знакомство с корнями проходит для Адама весьма успешно. Его в игровой форме приобщают к важным культурным элементам не только мама и папа, но и многочисленные родственники.

Иванна Онуфрийчук с сыном
Иванна Онуфрийчук новости - ведущая рассказала о воспитании сына / instagram.com/ivannaonufriichuk

Ведущая отмечает - в ее семье украинские традиции всегда оберегались, поэтому и для Адама все происходит очень естественно: "Да, это удается и довольно легко. Что касается украинских традиций, то здесь не возникает никаких трудностей. Мы с семьей сохраняем их, в фонде также поддерживаем. Адамчик всегда присутствует на всех праздниках - будь то Рождество, Пасха в семейном кругу, День Независимости, День вышиванки или подобные национальные праздники, которые мы отмечаем в фонде".

Иванна Онуфрийчук с сыном
Иванна Онуфрийчук новости - ведущая рассказала о воспитании сына / instagram.com/ivannaonufriichuk

"А что касается казахских традиций, то благодаря свекрови и близким мужа нам также удается их соблюдать и уважать. Родные со стороны нашего папы часто передают традиционные национальные наряды Адамчику, символические подарки. А бабушка подсказывает, когда какой обряд мы можем сделать и какие праздники нам важно помнить. Например, когда сыночку было 40 дней, свекровь предложила провести обряд Қырқынан шығару (вывод из сорока дней), который символизирует очищение, защиту от злых сил и переход ребенка в социум. В этом действе участвуют только близкие к ребенку женщины, в воду кладутся серебряные украшения, ребенка кладут в купель и каждая из женщин берет специальную ложку, набирает ею воду и поливает младенца, проговаривая пожелания. Во время обряда также ребенку впервые состригают ногти, срезают несколько прядей волос, а украшения раздаются женщинам. Или же еще один обряд, который мы проводили во время празднования 1-го дня рождения Адамчика - перерезание пут. У казахского народа эта традиция очень почитается и проводится, когда ребенок может делать свои первые шаги. На ножках ребенка завязываются веревки, которые затем перерезаются, что символизирует пожелание легкого жизненного пути ему, защиту от неудач и вступление ребенка в новый этап жизни", - поделилась Иванна Онуфрийчук.

Иванна Онуфрийчук с мужем и сыном
Иванна Онуфрийчук новости - ведущая рассказала о воспитании сына / Пресс-служба

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Кто такая Иванна Онуфрийчук?

Иванна Онуфрийчук - украинская актриса, ведущая и модель. Наиболее известна своими работами над шоу "Без краватки" (НЛО TV, Україна 24) и "Танці з зірками" (1+1 Украина). Имеет титулы "Вицемисс Княгиня Украины" (2010), "Мисс Принцесса Украины" (2013), "Принцесса Венского балла" (2018). Была лицом обложек журналов "XXL", "TOUCH", "Теленеделя", "Телегид", "MOEVIR" и пр.

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