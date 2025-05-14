'Путин послал Трампа': реальное перемирие возможно только при двух вариантах

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Реальное перемирие возможно только при двух вариантах - дипломат / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Существует только два пути, которые могут привести к реальному прекращению огня со стороны России в войне против Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко.

"Здесь есть два пути. Первый - это, вы абсолютно правы, задание России поражений на фронте. Второй - это побуждение России к прекращению войны путем введения против нее ужасных, действительно катастрофических санкций. Других вариантов не было и нет", - указывает он.

Дипломат отметил, что Трамп снова фактически стал на сторону Путина, ведь введение новых санкций, которые европейцы обещали еще накануне, снова откладывается. Если речь идет только об отсрочке до 15 мая - это еще не критично, но это очередной сигнал того, что Трамп всячески способствует Путину.

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"А сейчас, когда Путин Трампа в очередной раз "послал", посмотрим, к чему это приведет", - добавил он.

Огрызко подчеркнул, что Трамп, по его мнению, до сих пор не проявляет реальной воли оказать жесткое давление на Путина. Если бы такое желание существовало, он давно и неоднократно продемонстрировал бы это на деле. Вместо этого Трамп продолжает оправдывать Путина, причем делает это в крайне неуклюжей форме.

"Поэтому, думаю, пока не стоит ждать от США жестких действий в отношении России", - резюмировал он.

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