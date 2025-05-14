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"Встреча с Путиным должна закончиться политической победой": детали от Зеленского

Юрий Берендий
14 мая 2025, 19:29
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Зеленский назвал ключевые возможные результаты переговоров с российским диктатором Путиным.
'Встреча с Путиным должна закончиться политической победой': детали от Зеленского
Громкое заявление Зеленского о переговорах в Стамбуле / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

О чем сказал Зеленский:

  • Путин боится переговоров с Зеленским
  • Результатом возможных переговоров должно стать прекращение огня или обмен пленными всех на всех

Личная встреча с Владимиром Путиным вряд ли решит все проблемы, однако она могла бы стать важным политическим шагом в направлении к миру. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Spiegel, передает Укринформ.

По его словам, несмотря на очевидный страх, он не исключает, что Путин все же может появиться в Турции на этой неделе.

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"Во-первых, я не очень верю в то, что Путин лично способен встретиться. Мне кажется, он боится. Хотя если он почувствует сильный удар по своей экономике и россияне также, тогда, по моему мнению, все еще существует вероятность того, что он приедет", - предположил Зеленский.

Зеленский также сообщил, что предпочел бы переговоры в Анкаре - об этом он говорил в телефонном разговоре с президентом Турции. Впрочем, если российский лидер прибудет в Стамбул, он готов встретиться с ним и там.

Зеленский подчеркнул, что личная встреча с Путиным необходима для поиска формата, который поможет приблизить завершение войны.

"Если я встречусь с Путиным, то это должно закончиться политической победой - прекращением огня или обменом пленными - всех на всех. А если он не приедет, это означает, что он не хочет политической победы, кстати, ни для одной из сторон", - отметил Зеленский.

Комментируя отношение США и предположения о большем давлении на Киев, чем на Москву, он отметил, что Трампу следует доказать, что Путин не говорит правды, и что процесс не тормозится с украинской стороны.

Также президент выразил надежду, что Соединенные Штаты введут новый пакет санкций, который станет серьезным вызовом для России, подчеркнув, что в Вашингтоне уже готовы к таким решительным действиям.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп пообещал Украине масштабную поддержку, которая превысит все ожидания, в случае если российский диктатор Владимир Путин откажется от заключения мирного соглашения во время переговоров в Стамбуле. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Трамп также дал понять, что возможен прорыв в переговорах между Киевом и Москвой, которые должны пройти в четверг, 15 мая, в Турции.

Тем временем специальный представитель президента США Стив Уиткофф выразил надежду на скорейшее проведение личной встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Как отметил политолог и политический консультант Игорь Рейтерович, переговоры в Стамбуле могут пройти по одному из двух сценариев.

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Что известно о Der Spiegel?

Der Spiegel - один из самых известных еженедельных информационно-политических журналов Германии. Это издание участвовало в расследовании покушения на Сергея и Юлию Скрипаль в 2018 году, которых пытались отравить "Новичком". Также оно занималось расследованием, которое касалось покушения на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Википедия.

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