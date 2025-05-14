"Измены и ад": жена раненого Розового подала на развод

Жена военного Розового сообщил, что служащий ВСУ изменял ей.

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Жена Розового подала на развод / Коллаж Главред, фото Instagram/oliamerzlikina, viktor_rozovyi

Кратко:

Что сообщила жена Розового

В чем причина развода пары

Украинский военнослужащий и комик Виктор Розовый разводится со своей женой.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила супруга артиста Ольга. По ее словам, пара подала на развод официально из-за измен Виктора во время наших отношений.

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Жена Розового сообщила о разводе / Фото Instagram/ oliamerzlikina

"Будьте уверены, этот год был адом для обоих, более чем можно представить. Все, что вынырнуло, болело не меньше, чем ситуация с ранением. Мы честно старались: работали как в семейной терапии, так и каждый в отдельности. Этот год мы пытались быть рядом, быть поддержкой. Принимать не одну, а сразу две просто реальности - изнурительно. Я не могу это стереть или просто забыть. Каждый остается со своей правдой", – написала Ольга.

Жена Розового сообщила о разводе / Фото Instagram/ oliamerzlikina

Жена Розового сообщила о разводе / Скриншот Instagram/oliamerzlikina

Развод также прокомментировал и теперь уже бывший супруг Ольги - сам военнослужащий Розовой. Правда, он не упомянул измен.

Розовой прокомментировал развод / Фото Instagram/viktor_rozovyi

К слову, Виктор Розовый женился на Ольге в марте 2024 года. В тот же месяц юморист получил тяжелое ранение на фронте, из-за которого перенес ряд операций.

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Ранее Главред писал о том, что украинский популярный комик и военнослужащий ВСУ Виктор Розовый, который известен по участию в шоу "Лига Смеха", рассказал, что ему вставили титановую пластину в череп. Напомним, ранее комик получил тяжелое ранение на фронте.

Ранее также украинский известный ведущий и юморист Фима Константиновский поделился, как проходит реабилитация его коллеги и военнослужащего Виктора Розового после серьезного ранения на фронте.

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