"Измены и ад": жена раненого Розового подала на развод

Кратко:
- Что сообщила жена Розового
- В чем причина развода пары
Украинский военнослужащий и комик Виктор Розовый разводится со своей женой.
Об этом на своей странице в Instagram сообщила супруга артиста Ольга. По ее словам, пара подала на развод официально из-за измен Виктора во время наших отношений.
"Будьте уверены, этот год был адом для обоих, более чем можно представить. Все, что вынырнуло, болело не меньше, чем ситуация с ранением. Мы честно старались: работали как в семейной терапии, так и каждый в отдельности. Этот год мы пытались быть рядом, быть поддержкой. Принимать не одну, а сразу две просто реальности - изнурительно. Я не могу это стереть или просто забыть. Каждый остается со своей правдой", – написала Ольга.
Развод также прокомментировал и теперь уже бывший супруг Ольги - сам военнослужащий Розовой. Правда, он не упомянул измен.
К слову, Виктор Розовый женился на Ольге в марте 2024 года. В тот же месяц юморист получил тяжелое ранение на фронте, из-за которого перенес ряд операций.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред писал о том, что украинский популярный комик и военнослужащий ВСУ Виктор Розовый, который известен по участию в шоу "Лига Смеха", рассказал, что ему вставили титановую пластину в череп. Напомним, ранее комик получил тяжелое ранение на фронте.
Ранее также украинский известный ведущий и юморист Фима Константиновский поделился, как проходит реабилитация его коллеги и военнослужащего Виктора Розового после серьезного ранения на фронте.
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