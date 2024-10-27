Звезда "Лиги Смеха" и воин Виктор Розовый рассказал, кем работает во время реабилитации после ранения

Комик нашел занятие себе по душе, которое к тому же помогает ему восстанавливаться.

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Виктор Розовый сейчас - Виктор Розовый рассказал, чем занимается во время реабилитации / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktor_rozovyi, instagram.com/oliamerzlikina

Украинский комик Виктор Розовый в марте 2024 года, всего через несколько недель после свадьбы, получил на фронте осколочное ранение в голову. Тяжелая травма повлекла за собой операции, вживление в череп титановой пластины и длительную реабилитацию.

Впрочем воин не падает духом, и совмещает реабилитационные занятия с работой. Об этом он рассказал в комментарии для "Ближче до зірок".

Розового позвали в качестве редактора шуток в юмористический проект "Лига смеха". Это шоу много для него значит, ведь он был и его участником (команда "Загорецька Людмила Степанівна"), и его ведущим.

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Поэтому ни на секунду не сомневался, когда соглашался на такую должность. К тому же, отмечает Виктор, эта работа, по мнению специалистов по реабилитации, которые наблюдают за ним, благотворно влияет на его восстановление.

"Это большая честь для меня. К тому же я люблю "Лигу смеха" и всегда хочу быть полезным. Врачи мои и специалисты по реабилитации говорят, что очень хорошо влияет на процесс реабилитации", - рассказал Виктор Розовый.

Кто такой Виктор Розовый? Виктор Розовый - украинский комик, участник "Лиги смеха" в составе команды "Загорецкая Людмила Степановна". После начала полномасштабной войны в Украине вступил в ряды 3-ей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Принимал участие в обороне Киева, воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях.

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