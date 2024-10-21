После травмы: звезда 'Лиги смеха' сделал символический удар по мячу перед матчем

Ранее комик получил тяжелое ранение на фронте.

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Виктор Розовый сделал символический удар по мячу / коллаж: Главред, фото: t.me/ruh_lviv

Первый символический удар по мячу перед матчем ФК "Карпаты" против ФК "Рух" выполнил боец третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, юморист Виктор Розовый. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Руха".

Стоит подчеркнуть, что ранее комик получил тяжелое ранение на фронте.

До полномасштабного вторжения Розовый был комиком и звездой "Лиги смеха" в команде "Загорецкая Людмила Степановна", однако затем пошел воевать в составе ССО "Азов", а после реформирования подразделения - в третью отдельную штурмовую бригаду.

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"Виктор участвовал в боях за Киев, освобождении Херсона и битве за Бахмут. Получил ранение в Орловке под Авдеевкой. Сейчас проходит реабилитацию. Гордимся, что у нас есть такие болельщики - настоящие герои и патриоты Украины", - говорится в сообщении.

Виктор Розовый сделал первый символический удар по мячу - видео:

Виктор Розовый - что известно

Напомним, 21 марта украинский комик Виктор Розовый, который защищал нашу страну на фронте, во время выполнения боевого задания получил сложное осколочное ранение в голову. Силами бойцов 2 и 3 роты противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Виктору оказали первую медицинскую помощь и вывезли с поля боя.

Две недели Розовый боролся за жизнь, которая висела на волоске. Когда его состояние стабилизировалось, его жена Ольга решила рассказать поклонникам Виктора о том, что случилось.

6 августа, военный и участник шоу "Лига смеха" успокоил поклонников, что он идет на поправку. Отдельную благодарность артист выражает врачам, которые чудом спасли его, когда жизнь была уже на волоске.

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