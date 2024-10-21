После травмы: звезда 'Лиги смеха' сделал символический удар по мячу перед матчем

Первый символический удар по мячу перед матчем ФК "Карпаты" против ФК "Рух" выполнил боец третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, юморист Виктор Розовый. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Руха".
Стоит подчеркнуть, что ранее комик получил тяжелое ранение на фронте.
До полномасштабного вторжения Розовый был комиком и звездой "Лиги смеха" в команде "Загорецкая Людмила Степановна", однако затем пошел воевать в составе ССО "Азов", а после реформирования подразделения - в третью отдельную штурмовую бригаду.
"Виктор участвовал в боях за Киев, освобождении Херсона и битве за Бахмут. Получил ранение в Орловке под Авдеевкой. Сейчас проходит реабилитацию. Гордимся, что у нас есть такие болельщики - настоящие герои и патриоты Украины", - говорится в сообщении.
Виктор Розовый сделал первый символический удар по мячу - видео:
Виктор Розовый - что известно
Напомним, 21 марта украинский комик Виктор Розовый, который защищал нашу страну на фронте, во время выполнения боевого задания получил сложное осколочное ранение в голову. Силами бойцов 2 и 3 роты противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Виктору оказали первую медицинскую помощь и вывезли с поля боя.
Две недели Розовый боролся за жизнь, которая висела на волоске. Когда его состояние стабилизировалось, его жена Ольга решила рассказать поклонникам Виктора о том, что случилось.
6 августа, военный и участник шоу "Лига смеха" успокоил поклонников, что он идет на поправку. Отдельную благодарность артист выражает врачам, которые чудом спасли его, когда жизнь была уже на волоске.
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