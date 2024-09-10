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Второй раз подряд: Украина уступила Чехии в матче Лиги наций

Руслана Заклинская
10 сентября 2024, 23:58обновлено 11 сентября, 00:31
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Сборная Украины потерпела второе поражение в игре с национальной командой Чехии во втором туре Лиги наций.
Второй раз подряд: Украина уступила Чехии в матче Лиги наций
Украина проиграла сборной Чехии / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/fcshakhtar, скриншот

Сборная Украины потерпела поражение в матче против Чехии во 2-м туре группового этапа Лиги наций 2024/25. Поединок, который состоялся на "Эден Арене" в Праге, завершился со счетом 3:2 в пользу чешской сборной.

Чехи вышли вперед на 21-й минуте, когда Николай Шапаренко не сумел выбить мяч из собственной штрафной площадки. Вследствие этого Вацлав Черны пробил в дальний угол, а Павел Шульц удачно подставил ногу и забил гол.

На 37-й минуте Украина вернула вернула равновесие. Владислав Ванат головой замкнул подачу Шапаренко с левого фланга. Так украинец забил дебютный гол за национальную команду.

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Однако в конце первого тайма чехи снова вышли вперед. На 45+2-й минуте после подачи с правого фланга украинцы не смогли выбить мяч, и Шульц, подхватив его, точным ударом завел мяч в ворота.

На 80-й минуте Чехия забила в третий раз. Томаш Соучек реализовал пенальти после того, как Николай Матвиенко сыграл рукой в собственной штрафной площадке во время подачи с левого фланга.

Сборная Украины смогла отыграть один гол на 84-й минуте. Георгий Судаков головой замкнул подачу Виктора Цыганкова с правого фланга, но этого оказалось недостаточно для выравнивания счета.

Подопечные Реброва потерпели второе поражение подряд на турнире Лиги наций. Сборная Украины по футболу занимает последнее место в группе.

Что такое Лига наций УЕФА?

Лига наций УЕФА (англ. UEFA Nations League) - международный футбольный турнир среди сборных Европы, который проводится под руководством УЕФА.[1] Частота проведения турнира - раз в 2 года, выявление победителя - по нечетным годам. Также турнир связан с отборочным циклом к чемпионатам Европы, давая дополнительную возможность выхода в финальную стадию ряда национальных сборных, пишет Википедия.

Лина наций - новости по теме

Напомним, в субботу, 7 сентября, сборная Украины по футболу проиграла Албании в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила албанцам со счетом 1:2.

Как ранее сообщал Главред, киевское "Динамо" не смогло победить в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга", завершив игру вничью.

Ранее сообщалось, что легенду украинского футбола Андрея Шевченко назначили главой украинской ассоциации футбола.

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