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Побила собственный рекорд: украинская атлетка завоевала "золото" на Параолимпиаде-2024

Юрий Берендий
1 сентября 2024, 13:15
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Украина поднялась в медальном зачете Параолимпийских игр-2024 и занимает 15 строчку с 21 завоеванной украинскими спортсменами медалью.
Побила собственный рекорд: украинская атлетка завоевала 'золото' на Параолимпиаде-2024
"Золотой" прыжок Оксана выполнила с пятой попытки, достигнув 5,78 метра / Коллаж Главред, фото: Национальный комитет спорта инвалидов Украины

Украинская спортсменка по прыжкам в длину Оксана Зубковская триумфовала на Параолимпийских играх-2024 в Париже. Украинка завоевала золотую медаль. Об этом сообщает Общественное.

Легкоатлетка одержала победу в соревнованиях по прыжкам в длину в классе T12, который предусматривает участие спортсменов с нарушениями зрения.

Оксана Зубковская вышла в лидеры уже после первого прыжка на 5,64 метра. Во второй попытке украинка увеличила свое преимущество, прыгнув на 11 сантиметров дальше - 5,75 м.

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"Золотой" прыжок Оксана выполнила с пятой попытки, достигнув 5,78 метра, что стало ее новым личным рекордом сезона. Ближайшая конкурентка Зубковской, испанка Сара Мартинес, показала результат 5,40 м.

Паралимпиада-2024. Прыжки в длину (женщины, класс T12)

  • Оксана Зубковская (Украина) 5.78 м
  • Сара Мартинес (Испания) 5.40 м
  • Линда Хамри (Алжир) 5.30 м

Это уже второе золото Украинына Паралимпиаде-2024 во всех видах спорта и первое в легкой атлетике. Ранее Александр Комаров одержал победу в плавании на 100 метров вольным стилем (класс S5).

Медальный зачет Параолимпийские игры-2024 Украина

Сейчас Украина имеет также 2 золотые, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Общий медальный зачет Параолимпиады-2024 выглядит следующим образом:

Общий медальный зачет Параолимпиады-2024 в общем медальном зачете
Общий медальный зачет Параолимпиады-2024 / Фото: скриншот

Олимпийские игры (Олимпиада-2024) в Париже

Летние Олимпийские игры 2024 - летние Олимпийские игры, проходящие в столице Франции, Париже и 16 других городах во всей европейской части Франции, а также на Таити - острове в составе французской заморской страны и заморского коллектива Французской Полинезии.

На этих Олимпийских играх состоится дебют брейкданса как олимпийского вида спорта, и это будут последние Олимпийские игры, проведенные при президентстве МОК Томаса Баха. Игры 2024 года стали первыми, на которых одинаковое количество спортсменов среди мужчин и женщин. Ожидается, что Игры будут стоить 8,3 миллиарда евро.

Параолимпийские игры-2024 - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 28 августа, в Париже состоялась торжественная церемония открытия летних Паралимпийских игр-2024. Паралимпийские игры-2024 продлятся до 8 сентября. В соревнованиях примут участие 4 400 спортсменов из 169 стран, которые разыграют 549 комплектов наград в 22 видах спорта.

Украинские паралимпийцы стартовали на соревнованиях в Париже и в первый игровой день смогли завоевать четыре медали. Об этом говорится на официальном сайте Международного паралимпийского комитета.

31 августа Международный паралимпийский комитет сообщил, что Украина получила еще три медали на Играх в Париже 2024 года. Как говорится на сайте, бронзовыми призерами Паралимпиады стали настольные теннисисты Виктор Дидух и Ирина Шинкарева.

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