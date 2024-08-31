Сразу три медали: Украина одержала историческую победу на Паралимпийских играх-2024

Успехи украинские спортсмены получили в настольном теннисе и толкании ядра, благодаря этому Украина занимает 15 место в рейтинге.

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На счету Украины на Паралимпиаде уже 11 медалей / Коллаж: Главред, фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine

Международный паралимпийский комитет сообщил, что Украина завоевала еще три медали на Играх в Париже 2024 года. Как говорится на сайте, бронзовыми призерами Паралимпиады стали настольные теннисисты Виктор Дидух и Ирина Шинкарева.

Медаль спортсмены получили в миксте парного турнира. Заметим, что гарантировали украинцы себе медаль еще во второй соревновательный день. Тогда они победили противников из Бразилии, после чего вышли в полуфинал.

В самом предфинальном соревновании украинские теннисисты уступили тандему из Китая, поэтому получили "бронзу". Она стала девятой медалью на Паралимпиаде-2024 для Украины и одновременно исторической. Ранее никто из украинцев не получал медаль в миксте на Паралимпийских играх.

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Еще две медали - "серебро" и "бронзу" завоевали толкатели ядра. Украинцы Владимир Пономаренко и Роман Данилюк одержали победу в классе F12. Не обошлось и без рекордов - Пономаренко установил личный рекорд, толкнув ядро на 16,12 метра, что принесло ему серебряную медаль.

Напомним, по состоянию на сейчас на счету Украины на Паралимпиаде 2024 одна золотая, шесть серебряных и четыре бронзовые медали. С этими показателями страна находится на 15 месте среди участников.

Что такое Международный паралимпийский комитет? Международный паралимпийский комитет - руководящий орган паралимпийского движения. МПК занимается организацией и проведением Паралимпийских игр, руководствуясь в своих решениях Олимпийской хартией. В его состав входят 174 национальных паралимпийских комитета, пишет Википедия.

Украина на Паралимпиаде 2024 - что известно

Напомним, Украина выиграла первую золотую медаль на Паралимпийских играх 2024, проходящих в Париже. Лучшим в финальном заплыве на 100 метров вольным стилем в классе S5 стал украинский пловец Александр Комаров.

На соревнованиях по плаванию наши спортсмены завоевали также: "серебро" Антон Коль (плавание, 100 м, спина, класс S1), Ирина Пойда (плавание, 200 м и 100 м, вольный стиль, класс S5), "бронзу" Анна Гонтарь (плавание, 50 метров, вольный стиль, класс S6), Александр Комаров (плавание, 200 м, вольный стиль, класс S5).

Медали также получили: Владислав Белый (легкая атлетика, метание копья, класс F38) и Наталья Кобзарь (легкая атлетика, 200 м, класс T37).

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