Александр Комаров принес желанную победу Украине на Паралимпиаде-2024.

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Комаров Александр завоевал золото для Украины / Колаж: Главред, фото: REUTERS/Andrew Couldridge, фото: Getty Images

Украина выиграла первую золотую медаль на Паралимпийских играх 2024, проходящих во французском Париже.

Лучшим в финальном заплыве на 100 метров вольным стилем в классе S5 стал украинский пловец Александр Комаров.

Что интересно, это уже вторая награда в Париже-2024 для Александра Комарова после бронзы в 200-метровке вольным стилем.

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Кто такой Александр Комаров Комаров Александр Валерьевич (родился 10 июня 1988) - украинский пловец, мастер спорта Украины международного класса (2009 год), чемпион и многократный призер мира и Европы, пишет Википедия. Занимается плаванием с 2003 г. в секции Донецкого центра "Инваспорт". Пользуется инвалидной коляской. Награды: Первая медаль Украины в 100-метровке вольным стилем класса S5 с 2008 года.

Вторая награда Комарова в Париже: накануне украинец завоевал "бронзу" в плавании вольным стилем на 200 метров.

Шестая медаль (и первое "золото") всех сортов для Украины на Паралимпийских играх. Пять из них получены в соревнованиях по плаванию.

Плавание. 100 метров вольным стилем, мужчины. S5:

Александр Комаров (Украина) - 1:07,77 Джинченг Жуо (Китай) - 1:08,22 Кирилл Пульвер ("нейтральный") - 1:09,41

Также стоит заметить, что был разыгран комплект медалей в женском плавании на 100 метров вольным стилем среди представительниц класса S5.

Всю дистанцию лидировала 26-летняя украинка Ирина Пойда, однако на последних 50 метрах уступила британке. Как результат, наша гордость получила серебряную награду.

Она для нее стала второй на Паралимпиадах, ведь ранее Пойда получила серебро на дистанции 200 метров вольным стилем.

Тогда первой также была представительница Великобритании Талли Кирни, а бронзой призером была итальянка Моника Бонджони.

Плавание. 100 метров вольным стилем, женщины. S5

Талли Кирни (Великобритания) - 1:15,10 Ирина Пойда (Украина) - 2:17,37 Моника Боджиони (Италия) - 1:21,74

Все медали Украины на Паралимпиаде-2024:

"Золото": Александр Комаров (плавание, 100 м, вольный стиль, класс S5) "Серебро": Антон Коль (плавание, 100 м, спина, класс S1), Ирина Пойда (плавание, 200 м, вольный стиль, класс S5), Владислав Белый (легкая атлетика, метание копья, класс F38) "Бронза": Анна Гонтарь (плавание, 50 метров, вольный стиль, класс S6), Александр Комаров (плавание, 200 м, вольный стиль, класс S5)

Недавно украинский политический журналист Виктор Шлинчак заявил, что украинскому спорту нужны изменения, ведь у нас до сих пор работает система позднего СССР, на которой паразитируют как куча спортивных функционеров, так и, к сожалению, часть спортсменов.

Недавно канаистки добыли в борьбе еще одно "серебро" для Украины. Они выступили в финале гребной программы Олимпийских игр в каноэ-двойке.

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