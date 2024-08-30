Паралимпиада-2024: на каком месте Украина и сколько медалей уже завоевала

Украинские паралимпийцы стартовали на соревнованиях в Париже и в первый игровой день смогли завоевать четыре медали. Об этом говорится на официальном сайтеМеждународного паралимпийского комитета.
В первый игровой день наши спортсмены завоевали все свои награды в соревнованиях по плаванию.
"Серебро" завоевали Антон Коль (100 м, спина, класс S1) и Ирина Пойда (200 м, вольный стиль, класс S5). А бронзовые награды достались Анне Гонтарь (50 метров, вольный стиль, класс S6) и Александру Комарову (200 м, вольный стиль, класс S5).
29 августа соревнования проводились в 12 видах спорта: бочи, голболе, стрельбе из лука, бадминтоне, велотреке, плавании, настольном теннисе, тхэквондо, пулевой стрельбе, волейболе сидя, баскетболе и регби.
Известно, что Украина в общем зачете занимает 17 место, но вся борьба еще впереди. На первом месте Китай, после первого дня соревнований спортсмены из этой страны завоевали 4 золотые медали.
Также в топ-5 входят Великобритания, Италия, Нидерланды и Франция.
Паралимпийские игры 2024 (Паралимпиада-2024)
Летние Паралимпийские игры 2024 (официально - XVII летние Паралимпийские игры) пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в столице Франции Париже. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим использовались для летних Олимпийских игр 2024 года, пишет Википедия.
Паралимпийские и Олимпийские игры 2024 - последние новости
Напомним, 29 августа в Париже состоялась церемония открытия Паралимпийских игр. Украину на ней представляют 140 спортсменов.
Ранее стало известно, что на Олимпийских играх, которые уже завершились в Париже, украинская прыгунья Ярослава Магучих завоевала золотую медаль.
Также на Олимпиаде отличился украинский боксер Александр Хижняк, который в финале выиграл у представителя Казахстана Нурбека Оралбая.
Читайте также:
- Почему спорт не помогает похудеть: тренер ошеломила объяснением
- Спорт или питание - что важнее: тренер назвала единственную правильную формулу похудения
- Путин лицемерно разозлился из-за "нарушения принципов" в спорте
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред