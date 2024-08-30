Паралимпиада-2024: на каком месте Украина и сколько медалей уже завоевала

После первого игрового дня на Паралимпиаде украинские спортсмены уже завоевали свои первые медали.

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Паралимпиада-2024, первые медали Украины / коллаж: Главред, фото: Национальный комитет спорта инвалидов Украины

Украинские паралимпийцы стартовали на соревнованиях в Париже и в первый игровой день смогли завоевать четыре медали. Об этом говорится на официальном сайтеМеждународного паралимпийского комитета.

В первый игровой день наши спортсмены завоевали все свои награды в соревнованиях по плаванию.

видео дня

"Серебро" завоевали Антон Коль (100 м, спина, класс S1) и Ирина Пойда (200 м, вольный стиль, класс S5). А бронзовые награды достались Анне Гонтарь (50 метров, вольный стиль, класс S6) и Александру Комарову (200 м, вольный стиль, класс S5).

29 августа соревнования проводились в 12 видах спорта: бочи, голболе, стрельбе из лука, бадминтоне, велотреке, плавании, настольном теннисе, тхэквондо, пулевой стрельбе, волейболе сидя, баскетболе и регби.

Известно, что Украина в общем зачете занимает 17 место, но вся борьба еще впереди. На первом месте Китай, после первого дня соревнований спортсмены из этой страны завоевали 4 золотые медали.

Также в топ-5 входят Великобритания, Италия, Нидерланды и Франция.

Паралимпийские игры 2024 (Паралимпиада-2024) Летние Паралимпийские игры 2024 (официально - XVII летние Паралимпийские игры) пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в столице Франции Париже. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим использовались для летних Олимпийских игр 2024 года, пишет Википедия.

Паралимпийские и Олимпийские игры 2024 - последние новости

Напомним, 29 августа в Париже состоялась церемония открытия Паралимпийских игр. Украину на ней представляют 140 спортсменов.

Ранее стало известно, что на Олимпийских играх, которые уже завершились в Париже, украинская прыгунья Ярослава Магучих завоевала золотую медаль.

Также на Олимпиаде отличился украинский боксер Александр Хижняк, который в финале выиграл у представителя Казахстана Нурбека Оралбая.

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