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Почему спорт не помогает похудеть: тренер ошеломила объяснением

Алёна Воронина
21 сентября 2023, 16:48 обновлено 21 сентября, 16:48
Если во время похудения делать ставку только на физические нагрузки, это не даст никакого результата.
Анита Луценко, спорт
Анита Луценко объяснила, почему спорт не помогает похудеть/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Фитнес-тренер Анита Луценко объяснила, почему во время похудения не стоит делать ставку только на спорт. Такая ошибка встречается часто, и она мешает на пути к достижению цели.

По словам тренера, идея похудеть за счет спорта, увеличения активности, мягко говоря, провальная.

"Когда мы занимаемся, действительно, наш обмен веществ ускоряется почти вдвое. Если мой организм при моем весе 60 кг в час (даже без тренировок – ред.) тратит примерно 60 килокалорий, то когда я тренируюсь час, он тратит примерно 120 килокалорий при легких тренировках, 200 килокалорий при более жестких и примерно 300, если я очень активно занимаюсь", – рассказала Анита Луценко.

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Но проблема заключается в том, что если не менять свой рацион, то потраченные во время тренировки калории могут очень быстро вернуться.

"300 калорий вы можете съесть настолько быстро, что даже не заметите, это просто один бутербродик. Поэтому гораздо проще не съесть лишнего. Съесть всё, что необходимо – белки, жиры, углеводы, но не переесть", – подчеркнула фитнес-тренер.

Ранее Анита Луценко рассказала, как быстро сбросить бока и живот за 10 мин в день с помощью идеальной тренировки-липосакции. Такой комплекс упражнений станет лучшим способом, как сделать живот плоским и подтянутым, не тратя на это очень много времени.

Также ранее фитнес-тренер Анита Луценко показала лучшие упражнения на пресс – всего 12 мин в день для идеальной формы. При этом зарядка, которую предлагает тренер, поможет "прокачать" не только пресс, но и ягодицы и трицепс.

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